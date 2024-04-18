На затопленных автодорогах СКО спадает уровень воды

В связи со спадом уровня воды с 17:00 было снято ограничение и закрытие движения на двух участках автодорог республиканского значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на «Казавтожол».

14 апреля в связи с поднятием уровня воды в реке Есиль произошли переливы через автомобильные дороги республиканского значения А-16 Жезказган — Петропавловск км 954 в районе КПП «ЮЖНЫЙ» и Р-49 «Обход Петропавловска» км 12-13 участок от КПП «ЮЖНЫЙ» до рабочего поселка. Ширина переливов достигала 500-600 метров, высота — до одного метра.

— В связи с этим совместно с заинтересованными органами было принято решение по ограничению движения на данных участках для всех видов транспорта с 14 апреля. Были выполнены работы по укреплению обочин и откосной части автодорог бутовым камнем, также производилась заготовка мешкотары. «КазАвтоЖолом» на участке автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган — Петропавловск км 952-954 была организована работа по перевозке тралами автотранспортных средств скорой и гуманитарной помощи, местных жителей. Перевозка техники и людей осуществлялась под наблюдением сотрудников дорожной полиции. Также была организована буксировка транспортных средств, — говорится в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день наблюдается значительный спад уровня воды на проезжей части по а/д А-16 Жезказган — Петропавловск, длина перелива составляет около 300 метров, высота — до 20 см, по Р-49 «Обход Петропавловска» длина составляет около 100 м, высота — до 15-20 см.

В связи со спадом уровня воды с 17:00 было снято ограничение и закрытие движения на участках автодорог республиканского значения: