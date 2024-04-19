Казахстан запретил импорт авиатоплива

Казахстану пришлось ввести запрет на импорт авиатоплива из-за сложившегося на внутреннем рынке профицита топлива, сообщили в Министерстве энергетики, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За январь — апрель 2024 года накопленные и бесперебойно восполняемые запасы авиатоплива в стране составили 105 — 120 тысяч тонн. За январь – март суммарный импорт авиатоплива - около 70 тысяч тонн авиатоплива. Следовательно, причиной затоваривания нефтебаз авиатопливом является импорт авиатоплива в дополнение к вырабатываемому казахстанскому авиатопливу, — говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики РК.

В этой связи, введен конвенционный запрет на импорт авиатоплива с 24 марта по 24 апреля 2024 года. Будет ли продлеваться данный запрет, в Минэнерго не уточнили.