Казахстан запретил импорт авиатоплива
Казахстану пришлось ввести запрет на импорт авиатоплива из-за сложившегося на внутреннем рынке профицита топлива, сообщили в Министерстве энергетики, передает корреспондент агентства Kazinform.
— За январь — апрель 2024 года накопленные и бесперебойно восполняемые запасы авиатоплива в стране составили 105 — 120 тысяч тонн. За январь – март суммарный импорт авиатоплива - около 70 тысяч тонн авиатоплива. Следовательно, причиной затоваривания нефтебаз авиатопливом является импорт авиатоплива в дополнение к вырабатываемому казахстанскому авиатопливу, — говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики РК.
В этой связи, введен конвенционный запрет на импорт авиатоплива с 24 марта по 24 апреля 2024 года. Будет ли продлеваться данный запрет, в Минэнерго не уточнили.
— По итогам 2023 года рост производства нефтегазохимической продукции составил 132% (факт 2022 года — 271,4 тысячи тонн, 2023 год — 358,7 тысячи тонн), что привело к увеличению потребления углеводородного сырья. К 2029 году производство нефтегазохимической продукции увеличится до уровня 1,8 млн тонн, этот показатель будет обеспечен за счет выхода на полную мощность действующих заводов и реализации ряда крупных проектов. Следовательно, потребление углеводородного сырья в нефтегазохимической отрасли будет только расти, — отметили в Министерстве энергетики РК.