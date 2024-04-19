Казахстан взял еще две олимпийские лицензии в гребле на байдарках и каноэ

Представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла выиграли финал и олимпийскую лицензию на отборочном чемпионате Азии в Токио (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанские гребцы стали лучшими в гребле на байдарках (двойки) на дистанции 500 метров. Победа принесла им олимпийскую пуевку.

У Казахстана теперь 36 лицензий в 14 видах спорта.

Ранее сообщалось, что чемпионами Азии и обладателями путевки на ОИ-2024 на каноэ на 500 метров стали Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров.