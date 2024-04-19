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    14:55, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан взял еще две олимпийские лицензии в гребле на байдарках и каноэ

    Токарницкий
    Фото: Olympic.kz

    Представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла выиграли финал и олимпийскую лицензию на отборочном чемпионате Азии в Токио (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

     

    Казахстанские гребцы стали лучшими в гребле на байдарках (двойки) на дистанции 500 метров. Победа принесла им олимпийскую пуевку.

    У Казахстана теперь 36 лицензий в 14 видах спорта. 

    Ранее сообщалось, что чемпионами Азии и обладателями путевки на ОИ-2024 на каноэ на 500 метров стали Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада НОК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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