Гребцы завоевали для Казахстана 34-ю лицензию на Олимпиаду
Гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выступят в Париже на каноэ на дистанции 500 метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».
Как сообщили в пресс-службе НОК РК, квалификационный чемпионат Азии по гребле на байдарке и каноэ проходит в Токио (Япония). Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров успешно выступили в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В этом виде программы разыгрывалась только одна квота. Ее получали победители финального заплыва. Емельянов и Хайдаров преодолели дистанцию за 01:44.213, заняв итоговое первое место. Таким образом, именно казахстанский экипаж стал обладателем олимпийской квоты.
У Казахстана теперь 34 лицензии в 14 видах спорта:
Бокс (7 из 13-ти лицензий)
Карина Ибрагимова — 57 кг, женщины
Сакен Бибосынов — 51 кг
Сабырхан Махмуд — 57 кг
Асланбек Шымбергенов — 71 кг
Нурбек Оралбай — 80 кг
Айбек Оралбай — 92 кг
Камшыбек Кункабаев — +92 кг
Стрельба (5 лицензий)
Ислам Сатпаев — пневматическая винтовка с 10 м
Арина Алтухова — винтовка из трех позиций с 50 м
Никита Чирюкин — скорострельный пистолет с 25 м
Александра Ле — пневматическая винтовка с 50 м
Константин Малиновский — пневматическая винтовка из трех позиций с 50 м, неименная
Стрельба из лука (4 лицензии)
Индивидуальная, мужчины
Индивидуальная, мужчины
Индивидуальная, мужчины
Командная, мужчины
Фехтование (4 лицензии)
Командная, мужчины — шпага
Индивидуальная, мужчины — шпага
Индивидуальная, мужчины — шпага
Индивидуальная, мужчины — шпага
Велоспорт (3 лицензии)
Шоссейная гонка, мужчины
Шоссейная гонка, мужчины
Индивидуальная гонка на время, мужчины
Современное пятиборье (2 лицензии)
Елена Потапенко, женщины
Георгий Борода-Дудочкин, мужчины
Таеквондо (2 лицензии)
Самирхон Абабакиров — 58 кг
Батырхан Толеугали — 80 кг
Вольная борьба (1 лицензия)
Азамат Даулетбеков — 86 кг
Греко-римская борьба (1 лицензия)
Нурсултан Турсынов — 87 кг
Спортивная гимнастика (1 лицензия)
Милад Карими — многоборье
Батутная гимнастика (1 лицензия)
Данил Мусабаев — прыжки на батуте
Легкая атлетика (1 лицензия)
Жанна Мамажанова — марафон
Бадминтон (1 лицензия)
Дмитрий Панарин
Гребля на байдарках и каноэ (1 лицензия)
Сергей Емельянов, Тимур Хайдаров — каноэ, 500 м