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    07:45, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Гребцы завоевали для Казахстана 34-ю лицензию на Олимпиаду

    Гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выиграли лицензию на Олимпиаду
    Фото: Оlympic.kz/Sabirov Sali

    Гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выступят в Париже на каноэ на дистанции 500 метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Как сообщили в пресс-службе НОК РК, квалификационный чемпионат Азии по гребле на байдарке и каноэ проходит в Токио (Япония). Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров успешно выступили в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В этом виде программы разыгрывалась только одна квота. Ее получали победители финального заплыва. Емельянов и Хайдаров преодолели дистанцию за 01:44.213, заняв итоговое первое место. Таким образом, именно казахстанский экипаж стал обладателем олимпийской квоты.

    У Казахстана теперь 34 лицензии в 14 видах спорта:

    Бокс (7 из 13-ти лицензий)
    Карина Ибрагимова — 57 кг, женщины
    Сакен Бибосынов — 51 кг
    Сабырхан Махмуд — 57 кг
    Асланбек Шымбергенов — 71 кг 
    Нурбек Оралбай — 80 кг
    Айбек Оралбай — 92 кг
    Камшыбек Кункабаев — +92 кг

    Стрельба (5 лицензий)
    Ислам Сатпаев — пневматическая винтовка с 10 м
    Арина Алтухова — винтовка из трех позиций с 50 м
    Никита Чирюкин — скорострельный пистолет с 25 м
    Александра Ле — пневматическая винтовка с 50 м
    Константин Малиновский — пневматическая винтовка из трех позиций с 50 м, неименная

    Стрельба из лука (4 лицензии)
    Индивидуальная, мужчины
    Индивидуальная, мужчины
    Индивидуальная, мужчины
    Командная, мужчины

    Фехтование (4 лицензии)
    Командная, мужчины — шпага
    Индивидуальная, мужчины — шпага
    Индивидуальная, мужчины — шпага
    Индивидуальная, мужчины — шпага

    Велоспорт (3 лицензии)
    Шоссейная гонка, мужчины
    Шоссейная гонка, мужчины
    Индивидуальная гонка на время, мужчины

    Современное пятиборье (2 лицензии)
    Елена Потапенко, женщины
    Георгий Борода-Дудочкин, мужчины

    Таеквондо (2 лицензии)
    Самирхон Абабакиров — 58 кг
    Батырхан Толеугали — 80 кг

    Вольная борьба (1 лицензия)
    Азамат Даулетбеков — 86 кг

    Греко-римская борьба (1 лицензия)
    Нурсултан Турсынов — 87 кг

    Спортивная гимнастика (1 лицензия)
    Милад Карими — многоборье

    Батутная гимнастика (1 лицензия)
    Данил Мусабаев — прыжки на батуте

    Легкая атлетика (1 лицензия)
    Жанна Мамажанова — марафон

    Бадминтон (1 лицензия)
    Дмитрий Панарин

    Гребля на байдарках и каноэ (1 лицензия)
    Сергей Емельянов, Тимур Хайдаров — каноэ, 500 м

     

    Теги:
    Спорт Япония спортсмены Казахстана Олимпиада
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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