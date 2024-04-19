Гребцы завоевали для Казахстана 34-ю лицензию на Олимпиаду

Гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выступят в Париже на каноэ на дистанции 500 метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Как сообщили в пресс-службе НОК РК, квалификационный чемпионат Азии по гребле на байдарке и каноэ проходит в Токио (Япония). Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров успешно выступили в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В этом виде программы разыгрывалась только одна квота. Ее получали победители финального заплыва. Емельянов и Хайдаров преодолели дистанцию за 01:44.213, заняв итоговое первое место. Таким образом, именно казахстанский экипаж стал обладателем олимпийской квоты.

У Казахстана теперь 34 лицензии в 14 видах спорта:

Бокс (7 из 13-ти лицензий)

Карина Ибрагимова — 57 кг, женщины

Сакен Бибосынов — 51 кг

Сабырхан Махмуд — 57 кг

Асланбек Шымбергенов — 71 кг

Нурбек Оралбай — 80 кг

Айбек Оралбай — 92 кг

Камшыбек Кункабаев — +92 кг

Стрельба (5 лицензий)

Ислам Сатпаев — пневматическая винтовка с 10 м

Арина Алтухова — винтовка из трех позиций с 50 м

Никита Чирюкин — скорострельный пистолет с 25 м

Александра Ле — пневматическая винтовка с 50 м

Константин Малиновский — пневматическая винтовка из трех позиций с 50 м, неименная

Стрельба из лука (4 лицензии)

Индивидуальная, мужчины

Индивидуальная, мужчины

Индивидуальная, мужчины

Командная, мужчины

Фехтование (4 лицензии)

Командная, мужчины — шпага

Индивидуальная, мужчины — шпага

Индивидуальная, мужчины — шпага

Индивидуальная, мужчины — шпага

Велоспорт (3 лицензии)

Шоссейная гонка, мужчины

Шоссейная гонка, мужчины

Индивидуальная гонка на время, мужчины

Современное пятиборье (2 лицензии)

Елена Потапенко, женщины

Георгий Борода-Дудочкин, мужчины

Таеквондо (2 лицензии)

Самирхон Абабакиров — 58 кг

Батырхан Толеугали — 80 кг

Вольная борьба (1 лицензия)

Азамат Даулетбеков — 86 кг

Греко-римская борьба (1 лицензия)

Нурсултан Турсынов — 87 кг

Спортивная гимнастика (1 лицензия)

Милад Карими — многоборье

Батутная гимнастика (1 лицензия)

Данил Мусабаев — прыжки на батуте

Легкая атлетика (1 лицензия)

Жанна Мамажанова — марафон

Бадминтон (1 лицензия)

Дмитрий Панарин

Гребля на байдарках и каноэ (1 лицензия)

Сергей Емельянов, Тимур Хайдаров — каноэ, 500 м