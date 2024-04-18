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    15:21, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Презентована спортивная форма для олимпийской сборной Казахстана

    Презентована спортивная форма для олимпийской сборной Казахстана
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    На заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Ербол Мырзабосынов представил форму, которую будут носить казахстанские спортсмены в ходе парижской Олимпиады, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — После Азиатских игр возник ряд вопросов. На основании этого была создана и работала специальная комиссия, в состав которой вошли представители СМИ, общественных организаций и спортсмены. Первая версия — это одежда наших знаменосцев Асланбека Шымбергенова и Надежды Дубовицкой. Она состоит из нескольких комплектов. Дополнят этот наряд бөрік — национальный головной убор мужчин, и сәукеле — национальный головной убор невесты, — сказал Ербол Мырзабосынов.

    Презентована спортивная форма для олимпийской сборной Казахстана
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    В конкурсе приняли участие 15 организаций. Он проходил в два этапа.

    Презентована спортивная форма для олимпийской сборной Казахстана
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Также депутатам представили форму, в которой спортсмены выйдут на парад.

    Презентована спортивная форма для олимпийской сборной Казахстана
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Этот комплект дополняют тюбетейка и диадема, выполненная в национальном стиле.

    Презентована спортивная форма для олимпийской сборной Казахстана
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Будет также форма для церемоний награждения.

    Презентована спортивная форма для олимпийской сборной Казахстана
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Дополнительно спортсменам предоставят спортивную форму для тренировок из 15 единиц производства Испании.

    Напомним, о подготовке национальных сборных команд на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже, рассказал министр туризм и спорта Ермек Маржикпаев в ходе встречи с депутатами Мажилиса.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Франция Олимпиада
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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