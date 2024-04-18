Презентована спортивная форма для олимпийской сборной Казахстана

На заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Ербол Мырзабосынов представил форму, которую будут носить казахстанские спортсмены в ходе парижской Олимпиады, передает корреспондент агентства Kazinform.

— После Азиатских игр возник ряд вопросов. На основании этого была создана и работала специальная комиссия, в состав которой вошли представители СМИ, общественных организаций и спортсмены. Первая версия — это одежда наших знаменосцев Асланбека Шымбергенова и Надежды Дубовицкой. Она состоит из нескольких комплектов. Дополнят этот наряд бөрік — национальный головной убор мужчин, и сәукеле — национальный головной убор невесты, — сказал Ербол Мырзабосынов.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

В конкурсе приняли участие 15 организаций. Он проходил в два этапа.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Также депутатам представили форму, в которой спортсмены выйдут на парад.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Этот комплект дополняют тюбетейка и диадема, выполненная в национальном стиле.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Будет также форма для церемоний награждения.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Дополнительно спортсменам предоставят спортивную форму для тренировок из 15 единиц производства Испании.

Напомним, о подготовке национальных сборных команд на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже, рассказал министр туризм и спорта Ермек Маржикпаев в ходе встречи с депутатами Мажилиса.