О подготовке национальных сборных команд на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже, рассказал министр туризм и спорта Ермек Маржикпаев в ходе встречи с депутатами Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ведется подготовка национальных сборных команд (на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже). Ожидается, что из 205 стран 10,5 тыс спортсменов по 32 видам спорта примут участие. Наша сборная команда готовится принять участие в 18-20 видах спорта, — сказал Ермек Маржикпаев.

Глава ведомства подчеркнул, что для Олимпиады специально средств не выделялось. Работа ведется в рамках прошлогоднего финансирования.

По данным ведомства, в настоящее время завоевано 33 лицензии по 13 видам спорта. Национальной сборной предстоит участие еще в более 40 лицензионных и рейтинговых спортивных мероприятиях до начала Игр.

— Все спрашивают о прогнозах по завоеванию медалей. Честно говоря, положение у нас не очень. К примеру, перед Олимпиадой в Токио у нас было 45 лицензий, — добавил Ермек Маржикпаев.

Как сообщили в минспорта, на сегодняшний день сформирован пул из 56 потенциальных спортсменов на завоевание лицензий и олимпийских медалей.

Функционирует Штаб по подготовке к Олимпиаде, который служит координационным центром по взаимодействию всех заинтересованных сторон.

Касательно дизайна олимпийской формы 15 апреля подведены итоги работы комиссии и объявлен победитель конкурса.

Пошив олимпийской формы по эскизу будет осуществляться полностью за счет спонсорских средств, что позволит улучшить качество и учесть все пожелания спортсменов.