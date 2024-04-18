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    13:45, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Сколько лицензий на Олимпиаду намерен завоевать Казахстана — ответ Минтуризма и спорта

    париж олимпиадасы
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    О подготовке национальных сборных команд на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже, рассказал министр туризм и спорта Ермек Маржикпаев в ходе встречи с депутатами Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ведется подготовка национальных сборных команд (на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже). Ожидается, что из 205 стран 10,5 тыс спортсменов по 32 видам спорта примут участие. Наша сборная команда готовится принять участие в 18-20 видах спорта, — сказал Ермек Маржикпаев.

    Глава ведомства подчеркнул, что для Олимпиады специально средств не выделялось. Работа ведется в рамках прошлогоднего финансирования.

    По данным ведомства, в настоящее время завоевано 33 лицензии по 13 видам спорта. Национальной сборной предстоит участие еще в более 40 лицензионных и рейтинговых спортивных мероприятиях до начала Игр.

    — Все спрашивают о прогнозах по завоеванию медалей. Честно говоря, положение у нас не очень. К примеру, перед Олимпиадой в Токио у нас было 45 лицензий, — добавил Ермек Маржикпаев. 

    Как сообщили в минспорта, на сегодняшний день сформирован пул из 56 потенциальных спортсменов на завоевание лицензий и олимпийских медалей.

    Функционирует Штаб по подготовке к Олимпиаде, который служит координационным центром по взаимодействию всех заинтересованных сторон.

    Касательно дизайна олимпийской формы 15 апреля подведены итоги работы комиссии и объявлен победитель конкурса.

    Пошив олимпийской формы по эскизу будет осуществляться полностью за счет спонсорских средств, что позволит улучшить качество и учесть все пожелания спортсменов.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Олимпиада Награда Медаль
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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