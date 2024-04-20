Представитель Министерства чрезвычайных ситуаций РК Аскар Шарип на брифинге СЦК сообщил, что к этому часу в свои дома вернулись 21 494 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщалось ранее, в эвакопунктах все еще остаются 8 786 человек, из них 3 814 детей.

— В связи с стабилизацией паводковой обстановки в центральных и северных регионах, часть приданных сил и средств МЧС, привлеченные в паводкоопасные регионы, возвращаются в пункты постоянной дислокации. В связи с прогнозированием подъемов воды в руслах рек Жайык и Есиль со стороны Российской Федерации, на особом контроле остаются Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. Отведена вода из 4 534 жилых домов и 2 763 дворовых территорий. Откачано свыше 10,9 млн м3 талой воды, проведена укладка 3,7 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала, — сообщил Аскар Шарип.

Он отметил, что сегодня подтопленными остаются 5 862 частных жилых домов и 1 065 дворовых территорий в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Психологи Центра медицины катастроф МЧС продолжают круглосуточное дежурство с целью оказания экстренной психологической и информационной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон горячей линии поступило 2 036 звонков.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 31 942 человека и 4 593 единиц техники, 797 водооткачивающих средств, 325 плавательных средств, 14 воздушных судов.