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    10:25, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    В эвакопунктах находятся 8 786 человек, в том числе 3 814 детей - МЧС РК

    100 мингга яқин қозоғистонлик сув тошқиндан жабр кўрган ҳудудлардан эвакуация қилинди
    Фото: акимат г. Актобе

    Информацию о паводковой ситуации в республике на 10:00 предоставили в МЧС РК, передает агентство Kazinform.

    В эвакопунктах находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей.

    Вернулись домой 21494 человек.

    Откачано свыше 10,9 млн. м3 талой воды, уложено более 3,7 млн. мешкотар и 1,4 млн. тонн инертного материала.

    Отведена вода из 4 534 жилых домов и 2 763 дворовых территорий.

    На телефон горячей линии поступило 2 036 звонков.

    Теги:
    МЧС Спасение Наводнение Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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