10:25, 20 Апрель 2024 | GMT +6
В эвакопунктах находятся 8 786 человек, в том числе 3 814 детей - МЧС РК
Информацию о паводковой ситуации в республике на 10:00 предоставили в МЧС РК, передает агентство Kazinform.
В эвакопунктах находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей.
Вернулись домой 21494 человек.
Откачано свыше 10,9 млн. м3 талой воды, уложено более 3,7 млн. мешкотар и 1,4 млн. тонн инертного материала.
Отведена вода из 4 534 жилых домов и 2 763 дворовых территорий.
На телефон горячей линии поступило 2 036 звонков.