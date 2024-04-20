В эвакопунктах находятся 8 786 человек, в том числе 3 814 детей - МЧС РК

Информацию о паводковой ситуации в республике на 10:00 предоставили в МЧС РК, передает агентство Kazinform.

В эвакопунктах находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей.

Вернулись домой 21494 человек.

Откачано свыше 10,9 млн. м3 талой воды, уложено более 3,7 млн. мешкотар и 1,4 млн. тонн инертного материала.

Отведена вода из 4 534 жилых домов и 2 763 дворовых территорий.

На телефон горячей линии поступило 2 036 звонков.