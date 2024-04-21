Акимат Уральска опубликовал список дополнительных эвакопунктов

Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в городе Уральск при опасной отметке уровня воды в 8,5 метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов сообщил, что уровень воды в Уральске подходит к опасной отметке в 850 см. На 08:00 часов 20 апреля он составлял 825 см. В связи с этим, жителям Уральска были анонсированы места эвакуации на территории города.

Список сборных эвакопунктов по описанию границ по реке Жайык:

1. п.Желаево от Супермаркета Рахмет до железной дороги - СОШ Nº44, СОШ Nº28 2. п.Желаево от железной дороги до улицы Вербовая 4я дом 2 - СОШ Nº24 3. п. Желаева, улица Вербовая 4я дом 2 по улице Чкалова сзади АЗС PITSTOP - СОШ Nº46 4. район Мясокомбината от точки сзади АЗС PITSTOP до улицы Чингирлауский - СОШ Nº34 5. район Мясокомбината от улицы Чингирлауский до улицы Шукрова - СОШ Nº5 и СОШ Nº23 6. район Мясокомбината от улицы Шукурова до улицы Бухарская - СОШ Nº42 7. район Универмага от ЗапКазРЭК (ОралПЕТГАЗ) до улицы Кусаинова - СОШ Nº16 и СОШ Nº39 8. от улицы Кусаинова до гк Урал1 - СОШ Nº26 и СОШ Nº4 9. от гк Урал 1 до улицы Т.Жарокова - СОШ Nº35 10. от Улицы Т.Жарокова до Стеллы - СОШ Nº7 11. район Курени от Стеллы до проспекта Н. Назарбаева - СОШ Nº17 12. район Курени от проспекта Н.Назарбаева до улицы Горького - COШ Nº19 и СОШ Nº21 13. от улицы Жангирхана до п.Коминтерн, здания ветстанции - СОШ Nº3014. п. Коминтерн ответстанции сзади до дома 1/4 улицы Свободная - СОШ Nº10 15. п. Коминтерн от Онискино озеро (НурЕР) до ст Стеновик - СОШ Nº47

Список сборных эвакопунктов по описанию границ по реке Шаган:

1. от улицы Пугачева по улице Исатая и Махамбета - СОШ Nº45 2. от улицы Исатая и Махамбета до дома 79 по улице С.Дауымова - СОШ Nº50 3. от дома 79 по улице С.Дауымова до улицы Сыдыкова - ДКМ