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    23:25, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Акимат Уральска опубликовал список дополнительных эвакопунктов

    Акимат Уральска опубликовал список дополнительных эвакопунктов
    Фото: кадр из видео batys_today

    Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в городе Уральск при опасной отметке уровня воды в 8,5 метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов сообщил, что уровень воды в Уральске подходит к опасной отметке в 850 см. На 08:00 часов 20 апреля он составлял 825 см. В связи с этим, жителям Уральска были анонсированы места эвакуации на территории города.

    Список сборных эвакопунктов по описанию границ по реке Жайык:

    1. 1. п.Желаево от Супермаркета Рахмет до железной дороги - СОШ Nº44, СОШ Nº28
    2. 2. п.Желаево от железной дороги до улицы Вербовая 4я дом 2 - СОШ Nº24
    3. 3. п. Желаева, улица Вербовая 4я дом 2 по улице Чкалова сзади АЗС PITSTOP - СОШ Nº46
    4. 4. район Мясокомбината от точки сзади АЗС PITSTOP до улицы Чингирлауский - СОШ Nº34
    5. 5. район Мясокомбината от улицы Чингирлауский до улицы Шукрова - СОШ Nº5 и СОШ Nº23
    6. 6. район Мясокомбината от улицы Шукурова до улицы Бухарская - СОШ Nº42
    7. 7. район Универмага от ЗапКазРЭК (ОралПЕТГАЗ) до улицы Кусаинова - СОШ Nº16 и СОШ Nº39
    8. 8. от улицы Кусаинова до гк Урал1 - СОШ Nº26 и СОШ Nº4
    9. 9. от гк Урал 1 до улицы Т.Жарокова - СОШ Nº35
    10. 10. от Улицы Т.Жарокова до Стеллы - СОШ Nº7
    11. 11. район Курени от Стеллы до проспекта Н. Назарбаева - СОШ Nº17
    12. 12. район Курени от проспекта Н.Назарбаева до улицы Горького - COШ Nº19 и СОШ Nº21
    13. 13. от улицы Жангирхана до п.Коминтерн, здания ветстанции - СОШ Nº3014. п. Коминтерн ответстанции сзади до дома 1/4 улицы Свободная - СОШ Nº10
    14. 15. п. Коминтерн от Онискино озеро (НурЕР) до ст Стеновик - СОШ Nº47

    Список сборных эвакопунктов по описанию границ по реке Шаган:

    1. 1. от улицы Пугачева по улице Исатая и Махамбета - СОШ Nº45
    2. 2. от улицы Исатая и Махамбета до дома 79 по улице С.Дауымова - СОШ Nº50
    3. 3. от дома 79 по улице С.Дауымова до улицы Сыдыкова - ДКМ
    Акимат Уральска опубликовал список дополнительных эвакопунктов
    Фото: пресс-служба акимата Уральска

     

    Теги:
    Подтопления Уральск ЗКО Река Урал Акимат Видео Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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