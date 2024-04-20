Субботник в рамках акции «Таза Қазақстан» прошел в Кокшетау

В областном центре объявлен ежегодный месячник, направленный на благоустройство и санитарное содержание территории города, в этом году данное мероприятие проходит по поручению Главы государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат

Госслужащие, активисты, частные организации и неравнодушные горожане вышли на субботник, его первостепенной задачей является уборка выпавшей листвы и вывоз мусора с мест скопления по улично-дорожной сети города. Организациями проведены очистка газонов, уборка закрепленных территорий от мусора.

Фото: акимат Акмолинской области

К масштабному мероприятию присоединился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, он принял активное участие в субботнике с молодежью города, к слову, в работах задействовано порядка 150 человек молодежно-ресурсного центра совместно с акимом города Кокшетау Бауыржаном Гайса. Далее, глава области участвовал в субботнике с коллективом АО «ТЫНЫС», в котором приняли участие свыше 300 сотрудников АО.

— Чистый город, поддержание эстетического вида областного центра является одним из факторов повышения благосостояния граждан. Я поддерживаю данную инициативу, такие мероприятия должны проводиться ежедневно, так как мусор накапливается, со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь для поддержания чистоты нашего города, — отметил Марат Муратович.

70 сотрудников коллектива ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» задействованы в комплексных работах по озеленению, очистке от мусора и благоустройству улиц города.

— Принимаем участие в благоустройстве города, нашей организации был выделен участок по проспекту Абылай хана, очищаем его от мусора. Были ликвидированы две стихийные свалки, вывезено свыше 12 кубов мусора, побелено и приведено в порядок 280 деревьев. Работы в данном направлении нашим коллективом продолжаются, идет уборка на одной из улиц города, все идет по плану, то что не успеем сегодня, планируем завершить на следующей неделе, — акцентировал генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» Руслан Макишев.

Как проинформировали в акимате города Кокшетау, территория областного центра была разделена на 220 микроучастков, закрепленных за организациями. Для обеспечения своевременных работ по подготовке города к весеннему периоду задействованы коммунальные службы, которые выдали мешкотары и известь для побелки государственным и бюджетным учреждениям.

— В общей сложности на проведение общегородского субботника было выдано не менее 1000 мешков для сбора мусора и 200 кг извести. Силами обслуживающих коммунальных предприятий осуществлен вывоз мусора с улиц города, задействовано 40 единиц техники по которым было очищено 21 контейнерных площадок, в осуществлено порядка 60 рейсов. В ходе субботника была проведена уборка улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий и очищены сети ливневой и арычно-лотковой канализации, — сообщили в городском акимате.

В массовом мероприятии приняли участие порядка 4 000 человек.