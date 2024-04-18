Мемориалы и памятники приводят в порядок в Карагандинской области

В городах и районах Карагандинской области приводят в порядок памятники и мемориалы. В рамках общереспубликанской экологической акции «Таза Қазақстан» и акции «Киелі мекен», волонтеры и общественники облагораживают территории мемориалов, чистят памятники и вычищают мусор, передает корреспондент агентства Kazinform.

В области с 15 по 20 апреля проходит акция «Киелі мекен». В рамках данного мероприятия практически во всех городах и районах представители ветеранских организаций, общественные активисты, волонтеры, студенты, школьники, члены трудовых коллективов принимают участие в благоустройстве территории историко-культурных памятников. Участники акции отмывают памятные таблички с фамилиями наших отважных соотечественников на Аллее героев Великой Отечественной войны, убирают мусор и опавшую листву у мемориального комплекса «Вечный огонь». Таким образом карагандинцы продолжают облагораживать родной город в рамках общереспубликанской экологической акции «Таза Қазақстан».

Фото: акимат Карагандинской области

— Президент нашей страны уделяет важное значение экологическим вопросам. Именно по поручению Касым-Жомарта Токаева организована кампания «Таза Қазақстан». Важно отметить, что это не единовременная кампания, нам нужно постоянно работать над озеленением Казахстана, чистотой улиц, парков и скверов. И прививать молодежи мысль, что красота нашей Родины зависит от нас. Отрадно видеть, что сегодня представители старшего и младшего поколений трудятся плечом к плечу, — сказал председатель совета ветеранов г. Караганды, ветеран труда и государственной службы Габит Туяков

Фото: акимат Карагандинской области

Вместе со старшим поколением активное участие в акции принимает и молодежь. По словам заместителя руководителя городского молодежного ресурсного центра Газиза Зулхарная, на протяжении всей этой недели молодые люди из шахтерской столицы будут приводить в порядок территорию вокруг памятников и монументов, которых в нашем городе насчитывается более 40.

— Сегодня мы работаем у мемориала «Вечный огонь», а уже через несколько недель будем отмечать очередную годовщину Великой Победы. Я считаю, что акция «Таза Қазақстан» — это благородная миссия, которая способствует воспитанию чувства патриотизма у молодежи, повышает уровень ее ответственности перед родной страной, — отметил он

Фото: акимат Карагандинской области

В настоящее время проводятся мероприятия по очистке сквера памяти жертв политических репрессий в Осакаровском районе, благоустройству сквера у Дома железнодорожников в Сортировке, в Сарани — у памятника воинам-интернационалистам, памятника Жамбылу Жабаеву. В Каркаралинском районе облагораживают территорию вокруг Құнанбай мешіті. Аналогичная работа организована у памятника Неизвестному солдату в Темиртау.