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    14:11, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот до $ 2 млрд

    Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот до $ 2 млрд
    Фото: Акорда

    Историческим назвал подписанный сегодня Договор об углублении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Визит Президента Кыргызстана в Казахстан имеет большое значение для обеих стран. Можно сказать, что это долгожданное событие. Для нас Кыргызстан – союзник, дружественный сосед, братская страна и надежный партнер. Дружба наших народов основана на общей истории и духовных ценностях. Мы всегда желаем друг другу добра и радуемся нашим достижениям. Нерушимые отношения между двумя странами развиваются в духе стратегического партнерства. Мы с Садыром Нургожоевичем подписали историческое соглашение. Это договор об укреплении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Этот документ открывает путь для дальнейшего развития двусторонних отношений и полностью отвечает интересам обеих стран, позволяя сохранить братские связи, формировавшиеся веками, - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления по итогам переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Акорде. 

    Глава государства отметил, что Президент Кыргызстана внес большой вклад в укрепление традиций, дружеских и добрососедских отношений двух стран. 

    - Я благодарю моего дорогого коллегу за это. Сегодня состоялось шестое заседание Высшего межгосударственного совета между двумя странами. В ходе встречи мы обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, достигли конкретных и важных договоренностей. Мы пришли к общему мнению, что между двумя братскими странами не должно быть нерешенных вопросов. При этом мы подчеркнули укрепление торгово-экономических связей. Казахстан является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов. В ходе переговоров мы подтвердили, что заинтересованы в увеличении этой цифры до 2 млрд долларов, - отметил Глава государства. 

    По словам Президента РК, есть возможность существенно увеличить взаимный товарооборот за короткий период времени. 

    - Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Казахстан может увеличить объем экспорта 195 видов товаров в Кыргызстан. Его общая стоимость составляет 260 млн долларов. Кыргызстан экспортирует много продукции в Казахстан. В связи с этим мы пообещали максимально использовать имеющуюся возможность. В частности, необходимо активизировать работу Межправительственного совета и Межрегионального форума, - добавил Президент. 

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Торговля Токаев Касым-Жомарт Кыргызстан Садыр Жапаров Экономика
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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