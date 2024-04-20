Павлодарцы останутся без горячей воды

Жителей Павлодара предупредили о начале гидравлических испытаний. В связи с этим, горожанам предстоит набраться терпения: в лучшем случае горячей воды не будет около 10 дней, передает корреспондент агентства Kazinform.

Павлодарские тепловики проводят испытания дважды в год: после завершения отопительного сезона и перед началом следующего. Так выявляют слабые участки трубопроводов. Лучше обнаружить и устранить проблему весной, чем посреди зимы оставить дома без отопления.

Испытания в южной части города, запитанной от ТЭЦ-1, продлятся неделю — с 22 по 28 апреля. Временно останутся без горячей воды многоэтажки на улицах 29 Ноября, Естая, Абая, Кривенко, Малайсары батыра, Камзина, жители Второго Павлодара, Восточного микрорайона города, Усольского и Дачного микрорайонов, микрорайонов Достык и Сарыарка, посёлка Зеленстрой.

В северной части города, которая запитана от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, испытания пройдут с 29 апреля по 5 мая. В этот период горячей воды здесь не будет.

— По окончании испытаний в течение месяца будет производиться поэтапное подключение горячего водоснабжения с учетом выявленных повреждений. При отсутствии повреждений подача горячей воды возобновится в течение 3-5 дней, — сообщил монополист, АО «Павлодарэнерго».

Если после испытаний на сетях будут выявлены серьезные повреждения, устранить порывы и подключить горячее водоснабжение обещают в течение 30 дней.

— По окончанию отопительного сезона необходимо проводить гидравлические испытания сетей на прочность. Испытания проводятся с расчётным давлением 1,25 от рабочего: максимальное давление на трубопроводах в период проведения гидравлических испытаний составит 16 килограмм. Максимальная температура теплоносителя в период проведения гидравлических испытаний составит 40 градусов. У потребителей, на чьих сетях не были выявлены значительные повреждения в ходе проведения гидравлических испытаний, подача горячего водоснабжения будет осуществлена в течение семи календарных дней. У потребителей, где будут выявлены значительные повреждения тепловых сетей, срок устранения составит до 30 календарных дней, — рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации ТОО «Павлодарские тепловые сети» Павел Плетухов.

Напомним, отопительный сезон в Павлодаре завершат 22 апреля. Сразу после этого в областном центре начнутся гидравлические испытания.