Казахстанский вольник Алишер Ергали завоевал олимпийскую лицензию на азиатском отборе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За путевку в категории до 97 килограммов он бился с представителем Китая Авусайманом Хабилой.

А. Ергали активно начал схватку. Он пытался контролировать ход встречи. В итоге ему удалось сделать счет 3-0. Соперник отыграл два балла, однако в итоге противостояние так и завершилось со счетом 3-2 в пользу А. Ергали.