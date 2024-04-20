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    21:43, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Вольник Алишер Ергали завоевал олимпийскую лицензию

    Алишер Ергали
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанский вольник Алишер Ергали завоевал олимпийскую лицензию на азиатском отборе в Бишкеке (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    За путевку в категории до 97 килограммов он бился с представителем Китая Авусайманом Хабилой.

    А. Ергали активно начал схватку. Он пытался контролировать ход встречи. В итоге ему удалось сделать счет 3-0. Соперник отыграл два балла, однако в итоге противостояние так и завершилось со счетом 3-2 в пользу А. Ергали.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Борьба
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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