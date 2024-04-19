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    13:37, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    В Акорде подписано соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном об углублении союзнических отношений

    Ряд документов подписали сегодня делегации Казахстана и Кыргызстана после заседания Высшего межгосударственного совета в Акорде
    Фото: Акорда

    Ряд документов подписали сегодня делегации Казахстана и Кыргызстана после заседания Высшего межгосударственного совета в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В частности, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписали «Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой» и «Шестое решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики». 

    Вице-премьер - министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев подписали соглашение «О поощрении и взаимной защите инвестиций между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики». 

    Кроме того, подписан протокол «О внесении изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством Кыргызской Республики от 25 декабря 2003 года о пунктах пропуска через государственную границу», а также план мероприятий по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанской границе. 

    Также подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызстана. 

    Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства РК и Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызстана. 

    шестое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана
    Фото: Акорда

    Как сообщалось ранее, под председательством президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова состоялось шестое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

    Президенты подчеркнули, что состоялся плодотворный обмен мнениями, определены приоритеты и дальнейшие задачи двустороннего взаимодействия.

    шестое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров выразили обоюдное стремление вывести отношения между Казахстаном и Кыргызстаном на качественно новый уровень.

    шестое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана
    Фото: Акорда

    В ходе заседания были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

    Как сообщает пресс-служба Акорды, на мероприятии с докладами выступили заместитель Премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, первый заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности – директор Пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов, первый заместитель министра энергетики Кыргызстана Назгуль Усенова, заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Алмазбек Сокеев, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов.

    Теги:
    Акорда Международная деятельность РК Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Кыргызстан Садыр Жапаров Международные отношения
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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