Жители затопленных дач будут обеспечены жильем, даже в случае отсутствия правоустанавливающих документов - МЧС

В Министерстве промышленности и строительства РК рассказали о мерах по восстановлению жилья для граждан, пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform

По словам официального представитель МПС РК Меруерт Ибраевой, во-первых, будут проводиться ремонтные работы в пострадавших от паводков домах. На основании технического обследования к ремонтным работам будут привлечены подрядные организации акиматов или же собственники смогут самостоятельно отремонтировать свой дом за счет возмещения.

- Ну а если дом разрушен и не подлежит восстановлению, предусмотрено два пути решения: это строительство нового жилья, а также приобретение готового жилья на рынке недвижимости. При этом, у граждан будет возможность выбрать жилье самостоятельно, здесь стоит добавить, что предусмотрено ограничение по стоимости, не превышающей утвержденного типового проекта, - отметила спикер.

Не останутся без внимания и жители дачных объектов, если это их единственное жилище. Они также будут обеспечены жильем, включая случаи, когда нет правоустанавливающих документов.

- Строительство жилья будет проводиться с применением утвержденных типовых проектов акиматов. В случае отсутствия документов на жилище право собственности будет подтверждено национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары», госкорпорацией «Правительство Для Граждан», органами социальной защиты, внутренних дел и здравоохранения, - сообщила Меруерт Ибраева.

В целях строительства нового жилья Министерством разработаны и получены положительные заключения госэкспертизы на типовые проекты по трем климатическим подрайонам со следующими параметрами:

одноквартирный жилой дом площадью 80 кв. метров. Ориентировочный срок строительства - 1,5 месяца.

двухквартирный жилой дом площадью 160 кв. метров. Ориентировочный срок строительства - 2,5 месяца.

Проекты уже направлены в акиматы для дальнейшей реализации и размещены на портал госэкспертизы для повторного применения на местах. Акиматы на местах определяют земельные участки и скоро начнут работы по привязке проектов к местности с прохождением экспертизы.