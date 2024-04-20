В центральных и северных регионах страны паводковая обстановка стабилизируется. Часть приданных сил и средств МЧС, привлеченные в паводкоопасные регионы, возвращаются на место постоянной дислокации. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

По информации МЧС РК, целях оказания помощи пострадавшим регионам из государственного материального резерва разбронированы переносные насосные станции, позволяющие перекачивать 500 м³ воды в секунду. В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области задействовано 2 единицы ПНС, с помощью которых за сутки откачано 15 тысяч кубометров воды.

— В пострадавшие регионы доставлено 5 029 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами. Благодаря оперативным мерам из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и животных. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 118 271 человек, из них 44 282 детей. Вернулись в свои дома 20 823 человек. В эвакопунктах остаются 8 768 человек, из них 3 839 детей. Отведена вода из 4 435 жилых домов и 2 763 дворовых территорий. Откачано свыше 10,7 млн м3 талой воды, проведена укладка более 3,6 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Остаются подтопленными 5 961 частный жилой дом и 1 065 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях, — сообщили в пресс-службе.

В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 32 749 человек и 4 636 единиц техники, 808 водооткачивающих средств, 330 плавательных средств, 14 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры.

Фото: МЧС РК

На особом контроле находится вторая волна паводка с Российской Федерации на реке Урал (Жайык) в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.