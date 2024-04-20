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    14:46, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    В области Улытау провели экологическую акцию на культурно-исторических местах

    В области Улытау провели экологическую акцию на сакральных местах
    Фото: акимат области Улытау

    В рамках недели «Киелі мекен» республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в области Улытау очищены территории исторических мест и памятников культуры. Об этом сообщило управление общественного развития акимата области, передает агентство Kazinform.

    В рамках республиканской экологической акции в области прошел субботник историко-культурных комплексах «Жошы хан», «Теректы Аулие», мавзолеях Алашахана, Домбаул, на историко-культурных памятниках, аллеях и мемориальных площадях городов Жезказган, Сатпаев, Каражал и Жанааркинского, Улытауского районов.

    акция «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат области Улытау
    акция «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат области Улытау

    Всего в нем приняли участие более 4 тысяч человек из 286 трудовых коллективов. В субботнике задействовано 122 единицы спецтехники, очищено от мусора 448 гектаров. Всего ликвидировано 65 несанкционированных свалок, в 10 дворах установлены новые мусорные контейнеры. В ходе субботника также были обрезаны засохшие ветви 632 деревьев и посажено 405 деревьев.

    акция «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат области Улытау

    Напомним, экологическая акция «Таза Қазақстан» стартовала 6 апреля и продлится до 11 мая. В рамках акции планируется провести субботники у историко-культурных памятников, в домах ветеранов и массово посадить деревья.

    акция «Таза Қазақстан»
    Фото: акимат области Улытау
    Теги:
    Таза Қазақстан Культура Регионы Казахстана Регионы Улытауская область Экология История Казахстана
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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