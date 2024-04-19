Пес по кличке Пшон помогает укреплять берег Урала в Атырау

Пес по кличке Пшон из села Сартогай Махамбетского района с завидным рвением помогает в берегоукрепительных работах — носит мешки с песком, облегчая работу своей хозяйке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил Атырауский областной оперативный штаб, хозяйка собаки Замзагуль Жанабаева проживает в селе Сарытогай.

В Махамбетском районе есть 21 населенный пункт. Сарытогай — одно из 17 сел, расположенных близко к реке Урал.

По словам хозяйки Пшона Замзагуль Жанабаевой, она взяла его к себе три года назад еще щенком. И с тех пор они не расстаются. Женщина научила своего пса нескольким коротким командам.

Женщина говорит, что переносить мешки с песком было нелегко.

— Нести мешки мне было неудобно. Я позвала его и попросила помочь, отдала ему два мешка, и он приволок их к берегу, — рассказывает Замзагуль Жанабаева.

Напомним, ранее сообщалось, что на строительство плотины в Атырау привлечена техника из других регионов.

Также сообщалось, что на строительство плотины на берегу реки Урал направляются военнослужащие.