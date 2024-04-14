На помощь жителям Атырау выехали тысячи армейцев РгК «Юг»

Воинские части регионального командования «Юг» выдвинулись в северные регионы страны на оказание помощи жителям, пострадавшим от наводнения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК, из Тараза в Атырау выехал сводный отряд военнослужащих пятой механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы. Всего от войск регионального командования «Юг» на борьбу со стихией направлено более тысячи военнослужащих из бригад Таразского, Шымкентского и Гвардейского гарнизонов, а также свыше шестидесяти единиц военной техники.

Фото: Владимир Мартыненко

— В состав сводного отряда пятой механизированной бригады вошли 300 военнослужащих, в числе которых офицеры, военнослужащие по контракту, а также солдаты срочной службы. Путь на запад военнослужащим предстоит неблизкий. Сначала нужно добраться на КамАЗах до железнодорожной станции, где загрузят военную технику на платформы, после чего выдвинутся в путь протяженностью более двух с половиной тысяч километров. Офицеры управления военных сообщений «Юг» будут контролировать процесс передвижения воинского эшелона по Казахстану к западной его части. Вопросы медицинского обеспечения взяли на себя медики бригады, а также военного госпиталя Тараза, — пояснила руководитель пресс-службы ведомства подполковник Дина Мухаринова.

В день отъезда на плацу бригады слова напутствия армейцам сказал командир 5-й механизированной бригады подполковник Жаныбек Куранбеков.

— Уверен, что вы с честью выполните свой долг. Вы должны отличаться своей порядочностью и добротой к людям, которые находятся в зоне природного бедствия. Не забывайте, что вы «бауржановцы», ведь наша бригада носит имя великого полководца, с которого мы берем пример, Бауыржана Момышулы, — подчеркнул Жаныбек Куранбеков.

По словам первого заместителя командира 5-й механизированной бригады подполковника Армана Сабырова, каждый военнослужащий «бауржановской» бригады изъявил желание поехать помогать людям в западных регионах.

— Мы готовы собрать отряд не только 300 человек, а еще больше. Но было определено четко: 300. Каждый наш солдат, даже срочной службы, готов помочь народу, — отметил начальник штаба.

В пресс-службе Таразского гарнизона Центра медиаконтента МО РК отметили, что среди солдат срочной службы, выезжающих в составе сводного отряда для оказания помощи, есть те, которые уже в мае увольняются в запас. Но их не огорчает поступление задачи на выезд. Возможность принять участие в общем деле они восприняли за честь.

— Когда я услышал, что мы поедем в Атырау, я даже обрадовался. Ведь это благое дело — помогать своему народу. И даже если мы там задержимся хоть на два, хоть на три месяца, это будет не обидно — лишь бы победить эту беду, — рассказывает старший разведчик артиллерийского дивизиона рядовой срочной службы Нургали Нугман.

Такого же мнения придерживаются солдаты срочной службы ефрейтор Али Абубукир и рядовой срочной Бексултан Алияров. Им обоим через две-три недели домой. Но ни они, ни другие солдаты не отказались от выполнения благородной миссии помогать людям, терпящим бедствие.