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    20:45, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Техника из трех регионов задействована в строительстве дамбы в Атырау

    паводки
    Фото: Әнуар Әбілғазиев

    В строительстве дамбы в Атырауской области задействована и техника, доставленная из других регионов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По информации областного штаба по чрезвычайным ситуациям, в Атырау мобилизовано 195 автомобилей из трех регионов страны.

    Паводки
    Фото: Әнуар Әбілғазиев

    — Для ускорения противопаводковых мер из других регионов прибыла специальная техника. Например, в строительстве дамбы было задействовано 123 спецтехники из Туркестанской области, 55 — из Жамбылской области и 17 единиц спецтехники из соседней Мангистауской области, — сообщили в штабе МЧС. 

     

    Паводки
    Фото: Әнуар Әбілғазиев

    Алмалинский сельский округ — один из населенных пунктов, расположенных на берегу реки Урал. По словам акима Алмалинского сельского округа Гульшат Аухадиевой, на территории района расположены два села и 8 дачных кооперативов. Начато строительство дамбы длиной 8,6 км в селе Алмалы и дамбы длиной 10,4 км в селе Береке.

    Паводки
    Фото: Әнуар Әбілғазиев

    — Даже когда строительство дамбы будет завершено, увеличение ее высоты продолжится. Сейчас в Алмалы дамба почти построена, осталось около 200 метров. А в Береке должно быть построено 5,6 км. Эта работа осуществляется при участии сельчан, специалистов МЧС, военных. В работах по вывозу грунта была задействована техника из Туркестанской и Жамбылской областей, — рассказала Гульшат Аухадиева.

    паводки
    Фото: Әнуар Әбілғазиев

    В этом районе при строительных работах было использовано 350 метров бона. По словам специалистов в области чрезвычайных ситуаций, бон — это устройство, используемое для сбора нефтепродуктов, разлившихся в водоем. Оно помогает замедлить поток воды. Также  используются автомобильные шины для укрепления стойкости мешков с песком.

    Паводки
    Фото: Әнуар Әбілғазиев

    Житель села Алмалы Дуйсенбай Сайханов трижды сталкивался с угрозой подтоплений.

    — Я родился и вырос в этом селе. Впервые с опасностью паводков я столкнулся еще в 1970 году, когда мне было 6 лет. В 1993 году, река Урал (Жайык)  вышла из берегов, и наше село оказалось под водой. Подобная угроза была и в 2005 году. Мы все это пережили. Я верю, что мы переживем и эту ситуацию, ведь все регионы оказывают нам помощь, — отметил  Дуйсенбай Салиханов. 

    Паводки
    Фото: Әнуар Әбілғазиев
    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Акимат Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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