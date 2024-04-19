Техника из трех регионов задействована в строительстве дамбы в Атырау

В строительстве дамбы в Атырауской области задействована и техника, доставленная из других регионов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации областного штаба по чрезвычайным ситуациям, в Атырау мобилизовано 195 автомобилей из трех регионов страны.

Фото: Әнуар Әбілғазиев

— Для ускорения противопаводковых мер из других регионов прибыла специальная техника. Например, в строительстве дамбы было задействовано 123 спецтехники из Туркестанской области, 55 — из Жамбылской области и 17 единиц спецтехники из соседней Мангистауской области, — сообщили в штабе МЧС.

Фото: Әнуар Әбілғазиев

Алмалинский сельский округ — один из населенных пунктов, расположенных на берегу реки Урал. По словам акима Алмалинского сельского округа Гульшат Аухадиевой, на территории района расположены два села и 8 дачных кооперативов. Начато строительство дамбы длиной 8,6 км в селе Алмалы и дамбы длиной 10,4 км в селе Береке.

Фото: Әнуар Әбілғазиев

— Даже когда строительство дамбы будет завершено, увеличение ее высоты продолжится. Сейчас в Алмалы дамба почти построена, осталось около 200 метров. А в Береке должно быть построено 5,6 км. Эта работа осуществляется при участии сельчан, специалистов МЧС, военных. В работах по вывозу грунта была задействована техника из Туркестанской и Жамбылской областей, — рассказала Гульшат Аухадиева.

Фото: Әнуар Әбілғазиев

В этом районе при строительных работах было использовано 350 метров бона. По словам специалистов в области чрезвычайных ситуаций, бон — это устройство, используемое для сбора нефтепродуктов, разлившихся в водоем. Оно помогает замедлить поток воды. Также используются автомобильные шины для укрепления стойкости мешков с песком.

Фото: Әнуар Әбілғазиев

Житель села Алмалы Дуйсенбай Сайханов трижды сталкивался с угрозой подтоплений.

— Я родился и вырос в этом селе. Впервые с опасностью паводков я столкнулся еще в 1970 году, когда мне было 6 лет. В 1993 году, река Урал (Жайык) вышла из берегов, и наше село оказалось под водой. Подобная угроза была и в 2005 году. Мы все это пережили. Я верю, что мы переживем и эту ситуацию, ведь все регионы оказывают нам помощь, — отметил Дуйсенбай Салиханов.