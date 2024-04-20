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    18:00, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане запретили вейпы – Президент подписал закон

    вейпы
    Фото: pixabay.com

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Закон направлен на реализацию поручений Президента Республики Казахстан по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ.

    Законом внедрено страхование профессиональной ответственности медицинских работников (вводится в действие по истечении 6 месяцев после официального опубликования Закона).

    Приняты поправки, направленные на поддержку медицинских работников:

    ✔️предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу;

    ✔️установлена государственная награда – почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері»;

    ✔️для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;

    ✔️медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.

    Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования).

    Текст Закона публикуется в печати.

    В конце июля 2023 года сообщалось, что Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним.

    В марте 2024 года депутаты Сената Парламента РК не одобрили проект Закона, который устанавливает запрет на ввоз и распространение вейпов в Казахстане. Его вернули на доработку в Мажилис.

    Почему запрещают вейпы, объяснял депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев.

    Теги:
    Здравоохранение Президент Президент Казахстана Закон и право
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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