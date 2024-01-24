Почему запрещают вейпы в Казахстане

Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев пояснил принятое решение о введении полного запрета на ввоз, производство, продажу и распространение вейпов в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он подчеркнул, что данное решение не принималось кулуарно. Вопрос обсуждался еще депутатами седьмого созыва.

— Правительством были даны возможности, чтобы внедрить какое-то жесткое регулирование, нашей фракцией несколько раз и при Премьер-Министре, и разных руководителях министерства здравоохранения этот вопрос поднимался. В седьмом созыве этот вопрос входил в план мероприятий нашего комитета по социально-культурному развитию. В итоге так и не пришли к единому мнению. Жесткого регулирования внедрить не смогли, — сказал он в кулуарах заседания Мажилиса Парламента.

Тем временем, как заявил депутат, на рынках и на барахолках в Алматы вейпы продают мешками. Он привел в пример исследования общественного фонда по данной проблеме. Согласно социологическому опросу «Детского фонда Казахстана, в котором приняли участие около 400 детей, 80% юношей Алматы и столько же Астаны употребляют вейпы.

— Это же страшно. Мы считаем, что данным запретом мы обережем наших детей. Конечно, есть вероятность того, что могут быть серые рынки. Есть серый рынок по синтетическим наркотикам, по снюсам, которые мы запрещали. Серый рынок всегда будет, но самое главное — мы хотя бы обережем детей. Дети 10-12 лет уже не будут иметь возможность купить электронные сигареты, — пояснил Елнур Бейсенбаев.

Также он ответил на вопрос, почему не запрещается продажа обычный сигарет. Во-первых, как отметил депутат, любой родитель может определить, курил ли ребенок сигареты, потому что у них специфический запах. А по вейпам очень сложно определить, так как они пахнут, как леденцы или клубника.

— Они вкусные, даже реклама в виде панды, а внутри вейп, то есть они ориентируются на детей, — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется ввести полный запрет на ввоз, производство, продажу и распространение вейпов.

Елнур Бейсенбаев уточнил, что незаконная деятельность будет караться административными штрафами. Санкции прорабатываются. Они будут вводиться в административный кодекс параллельно.