Депутаты приняли закон о запрете вейпов в Казахстане

Депутаты Мажилиса Парламента приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Документ будет направлен в Сенат Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметила депутат Гульдара Нурумова, законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 13 законодательных актов, в том числе в 4 кодекса и 9 законов.

В проекте закона предлагается обновленный механизм обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Согласно документу, уплата страховых взносов в страховые организации будет осуществляться только субъектами здравоохранения за счет увеличения тарифов на оказание медицинских услуг.

Также предусмотрены нормы по проведению независимой экспертизы, заключение которой будет применяться исключительно для подтверждения факта наступления страхового случая. Коннкретизированы размеры страховых выплат при подтверждении факта наступления страхового случая, их размер будет зависеть от степени причинения вреда жизни и здоровью пациента.

Вместе с тем в законопроекте усилены социальные гарантии медицинских работников. В том числе:

предоставление приоритетного права для детей медицинских работников при распределении мест в детские дошкольные организации;

зачисление детей медицинских работников, погибших или которым установлена инвалидность в результате исполнения служебных обязанностей, в высшие учебные заведения вне конкурса с получением государственного образовательного гранта;

предоставлению права на прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочки от призыва на воинскую службу.

Для стимулирования медицинских кадров и сокращения их дефицита приняты нормы по осуществлению единовременной денежной выплаты в размере 100 минимальных заработных плат для медицинских работников, прибывающих на работу в село.

Регламентирован порядок проведения уполномоченными органами анализа фактов наступления страховых случаев, с дальнейшим принятием мер по изменению стандартов оказания медицинской помощи, совершенствованию образовательных программ подготовки и переподготовки медицинских работников.

В целях повышения статуса медработников победителям республиканского конкурса присваивается звание «Лучший в профессии» с единовременной выплатой 500 МРП. За достижения и особые заслуги в развитии здравоохранения предусмотрено почетное звание «Заслуженный врач Респблики Казахстан» с единовременной выплатой 1000 МРП.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены нормы по: