Полностью запретить вейпы хотят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. Об этом заявили в пресс-службе партии Respublica, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы помните, 10 мая 2023 года депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член фракции от партии Respublica Нургуль Тау обратилась с депутатским запросом к Премьер Министру страны. Запрос был основан на обращениях казахстанцев, которые требовали остановить распространение вейпов среди детей, подростков и молодежи. По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы», - говорится в информационном сообщении.

Согласно информации партии, за 2,5 года в нашу страну было ввезено порядка 3 млн штук вейпов, это высокодоходный бизнес.

«Вред вейпов неоспорим. При их курении в выделяющемся паре содержится более 2000 видов опасных веществ, которые вызывают аллергические реакции, нагноительные процессы, нарушение работы печени и почек. Повреждаются органы дыхания, центральная нервная система, развиваются мутагенные процессы», - заявляют партийцы.

Именно потому, отмечается в сообщении, Министерство здравоохранения с 2021 года остро ставит вопрос о введении запрета оборота вейпов.

«В своем запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов. Борьба за здоровье и судьбу детей дала свой результат! Вчера члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против 2) проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов», - сказала депутат Мажилиса Нургуль Тау во время выездного внеочередного ІІІ съезда партии «Respublica».

Работу по запрету вейпов начали депутаты Мажилиса Парламента прошлого созыва Зарина Камасова и Едиль Жанбыршин. В нынешнем созыве огромную работу провела фракция партии Respublica в Мажилисе, при поддержке Министерства здравоохранения, руководителя общественного фонда «Темекісіз» Жамили Садыковой, экспертов инициативного объединения «Здоровый союз».