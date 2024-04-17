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    14:44, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ

    Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ
    Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

    Сегодня подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

    Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ
    Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

    Сторонами определены уполномоченные организации  - ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».

    - Реализация трех новых ТЭЦ в трех областных центрах – Семей, Кокшетау и Усть-Каменогорск, учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии, - отметил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

    Уполномоченной организацией от казахстанской стороны в лице АО «Самрук-Энерго» уже сформирована соответствующая дорожная карта для начала реализации первой по счету ТЭЦ уже в текущем году.

     

    Теги:
    Семей Правительство РК Минэнерго РК ТЭЦ Энергетика Кокшетау Россия Усть-Каменогорск
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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