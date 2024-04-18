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    12:52, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    В Министерстве экологии назвали основные проблемы переработки отходов в Казахстане

    мусор
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    По словам вице-министра экологии и природных ресурсов Жомарта Алиева, основной проблемой для качественной переработки отходов в Казахстане являются сортировка мусора и загруженность отечественных перерабатывающих заводов некачественным сырьем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в 2023 году в Казахстане доля сортировки и переработки твердых бытовых отходов составила 24%. Согласно концепции по переходу к зеленой экономике, до 2030 года доля переработки должна достигнуть 40%.

    — В данной отрасли имеется ряд проблем и системных вопросов. В первую очередь, вопрос загруженности отечественных переработчиков достаточно некачественным вторсырьем. Для этого необходимо наладить сбор вторсырья, так как смешиваясь другими отходами, продолжается захоронение полезного вторсырья на полигонах, — заявил Жомарт Алиев на конференции по переработке вторичного сырья в Казахстане.

    Он отметил, что Министерство экологии и природных ресурсов сконцентрировано на увеличении доли переработки отходов и получении максимально большого количества полезных фракций.

    Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявил, что действующие мощности переработки стекла, пластика и макулатуры в Казахстане находятся на низком уровне. В 2023 году в стране образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них отсортировано и переработано 1 млн тонн (24%) (в 2022 году образовано около 4,3 млн тонн ТБО, из них переработано 25%), остальной объем захоронен на полигонах ТБО.

    Теги:
    Казахстан Мусор Зеленая экономика Экология Минэкологии и природных ресурсов
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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