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    16:19, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    В Кульсары отведена вода из 368 жилых домов

    В Кульсары отведена вода из 368 жилых домов
    Фото: ДЧС Атырауской области

    В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области с 4 апреля текущего года объявлена чрезвычайная ситуация, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

    В Кульсары Атырауской области благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям отведена вода из 368 жилых домов.

    За сутки откачено 51 176 кубометра воды, уложено 15 тысяяч мешкотар и 320 тонн инертных материалов.

    — В настоящее время подтоплнными остаются 2 491 объект строительства. С начала паводка в связи с падением уровня реки Жем было отведено воды из 319 домов и других объектов. В аварийно-спасательных работах задействованы 3 067 человек, 222 единицы техники, 12 плавсредств, 36 мотопомп, 4 ПНС, 2 насосные станции, — говорится в сообщении ДЧС.

    С начала паводка эвакуировано 36 738 жителей, в том числе 8 392 ребенка. Силами ДЧС в безопасное место вывезено более 13 тысяч голов скота.

    Помимо вышеуказанных работ, по данным ДЧС, в департаменте на телефоны горячей линии поступило 227 звонков. Из них 16 абонентам оказана экстренная психологическая помощь при возникших стрессовых ситуациях. Остальные звонки информационного характера.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Река Жем Регионы Казахстана Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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