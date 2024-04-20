Гимнаст Нариман Курбанов квалифицировался на Олимпийские игры-2024

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал олимпийскую лицензию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он пробился на Олимпиаду-2024 по итогам этапа Кубка мира в Дохе (Катар). В финале упражнений на коне Курбанов показал четвертый результат.

Этого хватило, чтобы по итогам выступления на всех этапах он удержал за собой место в топ-2 мирового рейтинга.

Курбанову в Дохе необходимо было попасть либо в тройку лучших, либо, чтобы его главный конкурент Ли Чи Кай (Тайбэй) не стал первым. Кай завершил свое выступление на второй строчке.

Таким образом, казахстанский гимнаст сумел отобраться на Игры-2024.