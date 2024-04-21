Владислав Яковлев получил олимпийскую лицензию в академической гребле

Чунджу (Южная Корея) принимает азиатский отборочный турнир по академической гребле. Казахстанец Владислав Яковлев квалифицировался на Олимпийские игры-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Представитель команды Казахстана успешно выступил в соревнованиях среди одиночек.

Яковлев преодолел 2000 метров за 6:59.46. Это позволило ему занять первое место и отобраться на Игры.

Вторым стал Мемо из Индонезии. Замкнул тройку лучших Балраж Панвар (Индия).