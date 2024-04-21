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    08:45, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Владислав Яковлев получил олимпийскую лицензию в академической гребле

    гребля
    Фото: Olympic.kz

    Чунджу (Южная Корея) принимает азиатский отборочный турнир по академической гребле. Казахстанец Владислав Яковлев квалифицировался на Олимпийские игры-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Представитель команды Казахстана успешно выступил в соревнованиях среди одиночек.

    Яковлев преодолел 2000 метров за 6:59.46. Это позволило ему занять первое место и отобраться на Игры.

    Вторым стал Мемо из Индонезии. Замкнул тройку лучших Балраж Панвар (Индия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада НОК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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