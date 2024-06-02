Кредиты, последствия паводков и ОДКБ – обзор событий недели

«Горячей» темой недели стал денежный вопрос. Нацбанк объявил о снижении базовой ставки, помимо этого казахстанцы обсуждали проблему закредитованности. В Алматы состоялось заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ. Тем временем в регионах продолжают разбираться с последствиями паводков, свыше 5000 человек до сих пор не вернулись в свои дома и находятся в эвакопунктах. Также на эту неделю выпала важная дата: в стране вспоминали жертв политических репрессий и много говорили об истории. 1 июня по всей стране отметили Международный день защиты детей. Подробнее - в обзорном материале от агентства Kazinform.

О деньгах

Нацбанк снизил базовую ставку до 14,5% годовых. В основе принятого решения - прогнозы инфляции и роста экономики, а также результаты анализа фактических данных и баланса рисков. Известно, что теперь НБК продолжит умеренно-жесткую политику для достижения своей цели по инфляции в 5%. Об этом заявил глава монетарного регулятора Тимур Сулейменов.

Другой обсуждаемая тема недели – кредиты. Так, глава Национального банка на днях высказался о проекте закона, предусматривающем запрет на получение кредита без согласия жены или мужа. Он считает, что норму необходимо применять с умом. Если кто-то хочет взять 50 тысяч тенге до зарплаты согласие супруга или супруги не нужно. Если же речь идет о кредите в 10 миллионов тенге, тогда согласие потребуется, потому что потом тянуть эту «лямку» обоим.

При этом Тимур Сулейменов заявил, что перекредитованности населения в Казахстане нет.

Еще одна важная новость из банковской сферы - Национальный банк сообщил, когда выпустят в обращение банкноты номиналом 10 000 тенге из новой серии «Сакский стиль».

Новые банкноты поступят в обращение с 28 июня и в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении купюры образца 2012 года. Срок параллельного обращения - до 28 июня 2026 года.

В массовое обращение новые банкноты поступят в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования требуется время.

Последствия паводков

Люди постепенно возвращаются домой, для пострадавших строится новое жилье. На этой неделе казахстанцы, которые помогали в борьбе со стихией, получили заслуженные награды.

63 тысячи человек уже вернулись в свои дома после паводков. В эвакопунктах остаются 5193 человека.

В Атырау уровень реки Жайык впервые за время половодья пошел на спад. 1 июня уровень воды опустился на 1 см. Ранее сообщалось, что уровень реки Жайык в Атырау достиг 6 метров и идет круглосуточное дежурство на набережной.

На этой неделе жители Атырау проводили военных и спасателей, помогавших в противопаводковых работах.

В Актюбинской области заново построят 652 дома, которые пострадали во время весеннего паводка. Сейчас ведется строительство 494 домов, для 309 семей решено купить готовое жилье

Первые 50 домов для пострадавших от паводка готовят к сдаче в Петропавловске. В общей сложности в Северо-Казахстанской области 1720 домов, пострадавших во время наводнения, не подлежат восстановлению. Для жителей, чьи дома признаны аварийными, идет строительство 520 домов в микрорайоне «Солнечный 2». Всего будет построено 700 домов. Приобретаются квартиры на вторичном рынке.

В Западно-Казахстанской области строится 401 дом. Так, в Бурлинском районе купят жилье для 66 семей, пострадавших от паводка. 50 семей уже переехали в новые квартиры.

Свыше 1,5 тысячи жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья. Здесь продолжается строительство 100 домов для пострадавших от паводков.

В Уральске ведутся работы по оценке дачных участков, оказавшихся в зоне подтопления.

На днях 14 актюбинских педагогов наградили за помощь населению во время паводков. Им вручили нагрудный знак Ыбрая Алтынсарина. Во время паводков школы были временными эвакуационными пунктами. Там разместили актюбинцев, в один миг оставшихся без крыши над головой, и ни один учитель не сказал, что эта работа не входит в задачи педагога.

Также Касым-Жомарт Токаев поблагодарил алматинского школьника за помощь пострадавшим от паводков. Мальчик пожертвовал все свои накопленные деньги жителям Акмолинской области.

Заседание министров обороны ОДКБ

Состоялось заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ, в ходе которого подписаны документы по оснащению войск передовым вооружением. Мероприятие состоялось в рамках председательства Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности.

Следующее заседание Совета министров обороны состоится в ноябре текущего года в Астане, накануне сессии Совета коллективной безопасности.

Токаев в Алматы

На этой неделе глава государства с рабочим визитом посетил южную столицу. Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматы началась с посещения нового международного терминала аэропорта.

Позже на встрече с учеными глава государства резидент отметил необходимость усилить научные исследования по мониторингу, оценке и прогнозированию стихийных бедствий, а также по охране и рациональному использованию природных ресурсов.

Уже сегодня нужно готовить специалистов и проводить передовые исследования в области кибербезопасности, потому что в эпоху цифровизации данные становятся новым «золотом».

Президент сообщил, что в ближайшие два года еще раз будет увеличено количество грантов на исследования молодых ученых. Из бюджета будет выделено 18 млрд тенге.

Во время своего визита в Алматы Касым-Жомарт Токаев вручил жилищные сертификаты молодым ученым. А Центру детской неотложной медицинской помощи глава государства подарил два реанимобиля и интерактивную доску.

Печальная дата

Ежегодно 31 мая в Казахстане вспоминают жертв политических репрессий. По официальным данным, за период с 1924 по 1954 годы репрессиям подверглись 100 тысяч человек, почти четверть из них были расстреляны. На территории республики действовали печально известные лагеря ГУЛАГ, Степлаг, Карлаг, АЛЖИР, в которых томились заключенные, жены и дети «врагов народа», за годы репрессий сюда было сослано более 5 млн человек.

31 мая, в День памяти жертв политических репрессий и голода, в регионах прошли церемонии возложения цветов к памятникам. Выставку ко Дню памяти жертв политических репрессий открыли в Алматы.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, объективному изучению мрачных страниц истории.

Скандал в «Болашаке»

Скандал разгорелся вокруг центра международных программ «Болашак». Две казахстанки заявили в своем обращении к главе государства Касым-Жомарту Токаеву, что их вынуждают платить миллионные долги бывшей стипендиатки, которая незаконно вывела свои две квартиры из-под залога и спокойно уехала жить в Великобританию.

В 2021 году «Болашак» признал свой же документ неправомерным, лишил Гавриленко стипендии и потребовал возместить стоимость обучения. Но поскольку бывшей стипендиатки давно нет в стране, центр не смог получить с нее долг, размер которого почти 30 млн тенге. Поэтому счет выставили гарантам.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, комментируя ситуацию, отметил, что министерство и ЦМП сделают все возможное, чтобы ответственность понесла стипендиат Гавриленко и сотрудники центра, которые пошли на такое нарушение. При этом чуть раньше, на брифинге в Сенате, Саясат Нурбек заявил, что не видит никаких нарушений законодательства с точки зрения обязательств.

Отметим, что на обучение по «Болашаку» за рубежом государство тратит до 20 млрд тенге

Трагедия недели

В Кульсары пожарный скончался во время аварийно-спасательных работ. Во время осушения паводковой воды его ударило током.

Командир части Бейбарыс Рахим поднялся на верхнюю часть машины для установки техники по откачке воды. По предварительным данным, он полез наверх, чтобы опустить на землю ближайший пожарный рукав. В этот момент провод ЛЭП задел пожарного, и он упал. Бейбарысу Рахиму было 23 года

Запуск с Байконура

30 мая космический грузовик «Прогресс МС-27» отправился на МКС с Байконура. Пуск прошел в штатном режиме, на девятой минуте после старта космический грузовик был выведен на заданную орбиту. Космический грузовик доставит на МКС около 2,5 тонн грузов для поддержания работы станции и жизнедеятельности экипажей космонавтов.

Сигареты подорожают

Минимальную цену на сигареты решили повысить в Казахстане. Панируется увеличить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком с 770 тенге до 820 тенге с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года, а с 1 января 2025 года - повысить до 870 тенге.

Генетический тест для кандасов

В определенных случаях этнический тест будут сдавать претендующие на статус кандасов в Казахстане. Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало правила определения принадлежности к казахской национальности для получения статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном порядке, в случае отсутствия соответствующих документов.

Специальная комиссия проведет собеседование в очном либо онлайн формате на знание казахского языка, традиций, обычаев, культуры, родства и других факторов, позволяющих лицу идентифицировать себя как этнического казаха. После анализирует полученную информацию и примет решение. По дополнительной рекомендации Комиссии, при отсутствии у заявителя документов для предоставления, может проводиться молекулярно-генетическая экспертиза (этнический тест).

Кинопобеда недели

В Лондоне прошел шестой Международный Евразийский кинофестиваль, который является единственной площадкой для продвижения кинематографа стран Евразии в Великобритании. В этом году на конкурс было подано около 100 фильмов из 22 стран.

Картина «Happy Independence Day» режиссера Камилы Сагынткан из Казахстана одержала победу в номинации «Лучший короткометражный фильм».

Праздник детства

1 июня по всей стране прошли праздничные мероприятия. В Международный день защиты детей больше 80 школьников из разных регионов страны побывали в резиденции Президента Касым-Жомарта Токаева - Акорде. Экскурсия позволила детям ближе познакомиться с работой Президента и атмосферой главного здания страны.

В Алматы главное праздничное мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха. Для жителей организовали концертную программу с участием звезд казахстанской эстрады, а также детских вокальных и танцевальных коллективов.

В честь Дня защиты детей в южной столице состоялся городской фестиваль «БАЛАFEST». Праздничное мероприятие в ходе своего рабочего визита посетил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, который поздравил присутствующих с праздником, подчеркнув, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение.

В День защиты детей на павлодарской набережной организовали настоящий праздник для горожан. Каждый ребенок мог выбрать что-то по душе: научиться собирать кубик Рубика, работать с войлоком, посадить дерево, разрисовать огромный холст.

В Костанайской области наградили победителей международных научных, спортивных и творческих состязаний. Торжественное мероприятие состоялось в Международный день защиты детей.

В День защиты детей в Астане открыли свыше 20 дворов и общественных пространств.