Жители Атырау проводили военных и спасателей, помогавших в противопаводковых работах

Сегодня с участием главы региона Серика Шапкенова, министра по чрезвычайным ситуациям Чингиза Арынова в Атырауской области состоялась торжественная церемония проводов военнослужащих и сотрудников по чрезвычайным ситуациям, которые в течение двух месяцев принимали участие в укреплении дамб и защите берегов от паводка, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-служба акима Атырауской области.

Фото: МЧС РК

Для борьбы с природной стихией в область прибыли сотрудники воинских частей № 30212, № 5571, № 6655, № 82796 Министерства обороны РК, департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской областей, города Шымкента, войсковой части № 52859 Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Фото: МЧС РК

Собравшиеся почтили минутой молчания память командира отделения специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области сержанта гражданской защиты Рахима Бейбарса Жалгасбаевича, погибшего при исполнении служебных обязанностей в городе Кульсары Жылыойского района.

Глава региона Серик Шапкенов поблагодарил всех, кто пришел на помощь региону, за проявленный пример единства и сотрудничества.

— Вы вместе с народом самоотверженно трудились на берегах реки Жайык, чтобы защитить наш регион от паводков. Оказывали помощь пострадавшим в Жылыойском районе и селе Миялы, вы трудились круглосуточно, чтобы устранить последствия паводков. В эти нелегкие дни мы увидели настоящий пример единства и солидарности — это наши главные национальные ценности, доставшиеся нам от наших предков. Мы убедились в том, что наше единство станет стержнем нового Казахстана. Благодаря единству и труду удалось побороть водную стихию. Выражаю вам искреннюю благодарность от всех жителей Атырауской области, — сказал Серик Шапкенов.

Обращаясь к личному составу министр по ЧС Чингис Аринов отметил, что оперативно принятые меры по всей стране позволили защитить 483 села, более 118 тысяч домов, где проживают свыше 485 тысяч наших граждан. Только в Атырауской области, благодаря возведенным защитным насыпным сооружениям, удалось предотвратить подтопление 14-ти населенных пунктов, где проживают более 20-ти тыс. человек. Всего в период паводков в Казахстане благодаря совместным усилиям заблаговременно были эвакуированы свыше 120-ти тысяч граждан, более 45 тысяч детей.

— Это положительно было отмечено Главой государства, особую благодарность он выразил спасателям и всем тем, кто участвовал в ликвидации паводков. Наш Верховный Главнокомандующий весь период был с нами и мобилизовал все силы на борьбу со стихией. По его поручению будет обновлена материально-техническая база Министерства специальной техникой, вертолетами и самолетами. Большую работу в регионах проводит Правительство. Сейчас своевременно оказывается финансовая помощь гражданам, идет восстановление пострадавших регионов. Акиматы на местах обеспечили техникой для возведения защитных дамб. Своевременно ими были созданы эвакопункты для пострадавших. Мы все благодарим Главу государства, Правительство и акиматы за оказанную поддержку в борьбе со стихией! — отметил министр по ЧС Чингис Аринов.

Значительную роль в эвакуации населения сыграли пилоты Казавиаспаса, Министерства обороны, Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии. Круглосуточно берегоукрепительные работы осуществляли военнослужащие МЧС и Министерства обороны, Национальной гвардии, Пограничной службы и Службы государственной охраны. Сотрудниками Казахстан Темир Жолы была осуществлена своевременная переброска сил и средств в зоны чрезвычайных ситуаций. Полицией в зонах ЧС обеспечен правопорядок и охрану имущества от мародерства. Важную миссию выполнили медицинские работники и психологи. Особый вклад внесли волонтеры, неравнодушные граждане, оказав неоценимую поддержку и помощь пострадавшему населению. Выполняя свой гражданский долг они в одном ряду со спасателями укладывали мешки и возводили защитные дамбы.

Ряд сотрудников, принимавших активное участие в противопаводковых работах, были награждены благодарственными письмами от имени министра по чрезвычайным ситуациям, акима области и медалями областного совета ветеранов.