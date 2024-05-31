Единство учителей во время паводков: актюбинских педагогов наградили за помощь

Актюбинским 14 преподавателям вручили нагрудный знак Ыбрая Алтынсарина, передает агентство Kazinform.

На торжественном мероприятии руководитель Управления образования Жайык Султан вручил 14 педагогам нагрудной знак «Ы. Алтынсарин» от имени Министерства просвещения РК.

Фото: акимат Актюбинской области

Учителя школы-интерната для одаренных детей имени М. Кусаинова, которые помогли выпускникам школы имени Ш. Берсиева, пострадавшим от паводков, подготовиться к единому тестированию и итоговой аттестации, также не остались без наград, как и четыре школы, вошедшие в число «Лучших олимпиадных школ».

Фото: акимат Актюбинской области

Миллион тенге вручили членам профсоюза Актюбинской областной специализированной школы-интерната для одаренных детей имени М. Кусаинова от областной организации «ОО Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки».

Фото: акимат Актюбинской области

Директор учреждения Тулеген Аймукатов награжден нагрудным знаком «За вклад в развитие социального партнерства». Одному лучшему учителю была вручена путевка в санаторий «Сосновый бор» на отдых во время летних каникул.

Руководитель Управления образования Жайык Султан рассказал, как чрезвычайная ситуация повлияла на сферу образования. Благодаря единству учителей все трудности были успешно преодолены. Он поблагодарил учителей за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие сферы образования.

Фото: акимат Актюбинской области

- Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, несколько районов нашей области пострадали от паводков, были повреждены и учреждения образования. Это детские сады, школы, колледжи, организации дополнительного образования. Не будет лишним сказать, что в то непростое время мы сплотились и смогли пройти все трудности. В нашей области некоторые школ были временными эвакуационными пунктами. Там разместили актюбинцев, в один миг оставшихся без крыши над головой, там их кормили и обеспечили всеми необходимыми вещами. Все наши учителя, коллеги работали от чистого сердца. Ни один учитель не сказал, что «эта работа не входит в задачи педагога, - сказал он.

Фото: акимат Актюбинской области

Отмечается, в Актюбинской области сформирована локальная система поощрения педагогов. С 2020 года присваивают звания «Почетный учитель Актюбинской области» и «Лучший педагог Актюбинской области». Педагогам, удостоенным этих званий, в соответствии с постановлением акима области также назначено финансовое вознаграждение в размере 300 и 500 МРП. На сегодняшний день обладателями местных знаков отличия стали 28 педагогов. Два педагога удостоены почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».