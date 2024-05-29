Заливку фундамента для 100 домов начали в Кульсары

В микрорайоне Болашак города Кульсары ведется заливка фундамента 48 домов для жителей пострадавших во время паводка, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

По словам главного специалиста управления строительства Атырауской области Ернара Кадырбая, 80 домов будут построены за счет средств общественного фонда «Қазақстан халқына», остальные 20 - за счет местного бюджета.

- На сегодня параллельно с укладкой бетона ведутся фундаментные, монолитные литейные работы. Также проводятся работы по кладке. Для этого всех необходимых инертных и строительных материалов более чем достаточно. В соответствии с требованиями Фонда «Қазақстан халқына», подрядные компании должны быть из числа местных. На строительной площадке достаточно и спецтехники, задействованы экскаватор, автопогрузчик, автокран. Для строительства остальных домов выделены земельные участки, которые будут использованы в ближайшее время, - рассказал Ернар Кадырбай.

Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

Общая площадь каждого дома составляет 100 квадратных метров. По проекту дом состоит из 5 комнат. В том числе, предусмотрены кухня, две спальни, гостиная и санузел.

В соответствии с поручением акима Атырауской области, в связи с чрезвычайной ситуацией в Жылыойском районе, увеличен лимит по привлечению рабочей силы на строительные работы.

Строительство ведется ТОО «Орлан», ТОО «Армандастар-Атырау», ТОО «Казкомсервис». От каждой подрядной компании задействованы около 50 рабочих.