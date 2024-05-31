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    12:56, 31 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев посетил новый терминал международного аэропорта Алматы

    алматы
    Фото: Акорда

    Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы началась с посещения нового международного терминала аэропорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В преддверии открытия терминала Главе государства рассказали о ходе строительства и представили зоны регистрации, пограничного и таможенного контроля, багажное отделение.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Президент АО «Международный аэропорт Алматы» Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тыс. кв. метров, пропускная способность – 14 млн человек в год.

    Международный аэропорт
    Фото: Акорда

    Было отмечено, что новый терминал первым в Центральной Азии будет сертифицирован по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE). С учетом роста числа пассажиров и количества авиакомпаний будет действовать 50 стоек регистрации, закуплено новейшее оборудование. Терминал полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Затем Президент осмотрел новый VIP-терминал аэропорта. По итогам посещения Глава государства отметил, что первое впечатление о городе и стране в целом, начинается с аэропорта.

    Акорда
    Фото: Акорда

    – Международный аэропорт Алматы – это крупнейшая воздушная гавань страны. Ежегодно поток туристов в южную столицу только увеличивается, в 2023 году мегаполис посетили более 2 млн туристов. Два года назад с моим участием прошла церемония закладки капсулы на месте строительства, а уже завтра новый терминал международного аэропорта города Алматы обслужит первые рейсы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Акорда
    Фото: Акорда

    В завершение Президент выразил благодарность компании TAV GROUP за строительство терминала в соответствии с международными стандартами, а также консорциуму кредиторов – Европейскому банку реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Евразийскому банку развития – за участие в столь важном для города Алматы проекте.

    Акорда
    Фото: Акорда
    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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