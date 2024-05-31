Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дата учреждена указом Президента Казахстана от 5 апреля 1997 года. Согласно официальной статистике, в Казахстане с 1921 по 1954 годы осуждены около 100 тысяч человек, из них более 20 тысяч человек – расстреляны.

20-30-ые годы прошлого столетия ознаменовались массовыми репрессиями, жертвами стали казахские национальные элиты, интеллигенция и духовенство. Массовые репрессии затронули тысячи людей, многие из них были отправлены в лагеря.

К примеру, в конце 1928 года по ложным обвинениям были арестованы почти все активные члены партии «Алаш», которых назвали «буржуазными националистами», а также ряд других видных деятелей. Это Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышбаев, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров, Султанбек Ходжанов, Турар Рыскулов, Смагул Садвакасов, Абдрахман Байдильдин и другие.

Во время Второй мировой войны многие казахстанцы были призваны на фронт или отправлены в тыл для поддержки военных усилий. Одновременно советское руководство продолжало репрессии против «внутренних врагов», считая их потенциальной угрозой национальной безопасности.

После окончания войны политические репрессии в Казахстане не прекратились. Режим продолжал бороться с непокорными элементами, проводя массовые аресты, депортации и судебные преследования.

Спустя много лет, в Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий рассекретила более 2,4 миллиона архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 годы.

Среди них:

251 тысяча дел спецпоселенцев переданы в Архив Президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам;

265 тысяч дел передано в 2023 году;

311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано.

То, что происходило в то время еще изучается, каждый год раскрываются новые факты, новые истории. Причем предпосылки, причины и последствия репрессий до сих пор не были тщательно и полностью исследованы с научной точки зрения.

Депутат Мажилиса, доктор исторических наук, профессор Еркин Абиль подчеркнул, что несмотря на обнаружение конфиденциальных документов, многие из них оказались в плохом состоянии: промокли, порвались, а надписи стерлись. Тем не менее, ученые активно работают над сохранением этих важных исторических материалов.