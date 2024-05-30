Политические репрессии все еще требуют тщательного изучения – историки

В Президентском центре Управления делами Президента РК состоялся круглый стол «Политические репрессии в ХХ веке: концептуальное видение и политико-правовая оценка», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметили участники встречи, отголоски политических репрессий до сих пор слышатся в информационном пространстве всех постсоветских стран. А их предпосылки, причины и последствия до сих пор не были тщательно и полностью исследованы с научной точки зрения. В этой связи, в Казахстане по поручению Президента была создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Депутат Мажилиса, доктор исторических наук, профессор Еркин Абиль подчеркнул, что несмотря на обнаружение конфиденциальных документов, многие из них оказались в плохом состоянии: промокли, порвались, а надписи стерлись. Тем не менее, ученые активно работают над сохранением этих важных исторических материалов.

- Политические репрессии – историческая трагедия нашего народа. Есть много вещей, которые еще предстоит раскрыть. Мы пока не знаем точного числа жертв политических репрессий, также неизвестно число погибших от голода, не говоря уже о личной информации всех участников событий. За три года в качестве архивных материалов было подготовлено более 70 сборников документов. За последние два года в Архиве Президента в Алматы собрано около 700 тысяч документов, что равносильно собранному за сто лет материалу. Однако поскольку более половины из них хранились неправильно, потребуется повторная реставрация. В дальнейшем документы должны быть введены в научный оборот, - отметил Еркин Абиль.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В работе круглого стола приняли участие депутаты Парламента Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, известные отечественные и зарубежные ученые-исследователи, представители институтов развития и гражданского общества, профессорско- преподавательский состав и студенты вузов Казахстана.