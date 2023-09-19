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    14:30, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    2,4 млн архивных карточек репрессированных рассекречено в Казахстане

    2,4 млн архивных карточек репрессированных рассекречено в Казахстане

    В Казахстане Государственной комиссией по полной реабилитации жертв политических репрессий рассекречено более 2,4 миллиона архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 годы, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    251 тыс. дел спецпоселенцев переданы в Архив Президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам.

    265 тыс. дел будет передано до конца года.

    311 тыс. лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано.

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