2,4 млн архивных карточек репрессированных рассекречено в Казахстане

В Казахстане Государственной комиссией по полной реабилитации жертв политических репрессий рассекречено более 2,4 миллиона архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 годы, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

251 тыс. дел спецпоселенцев переданы в Архив Президента, после чего станут доступны заинтересованным лицам.



265 тыс. дел будет передано до конца года.



311 тыс. лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлеченных к уголовной ответственности реабилитировано.