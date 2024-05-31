В эпоху цифровизации данные становятся новым «золотом»— Президент РК

Наш стратегический курс нацелен на поступательное укрепление нашей государственности и повышение благополучия народа. Об этом сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с учеными в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

— Важно, чтобы все граждане, в особенности молодежь, хорошо понимали это и не оставались в стороне от реформ. Именно новому поколению предстоит включиться в процесс преобразований и в полной мере ощутить плоды проводимых в нашей стране реформ. Одаренная, целеустремленная и трудолюбивая молодежь, в том числе ученые, — яркий символ современного Казахстана. Молодые высокообразованные граждане являются главным капиталом нашей нации и ключевым двигателем позитивных перемен в обществе. Во все времена наш народ был открыт ко всему новому, стремился к знаниям, творчеству и созиданию, превозносил ценности единства и солидарности. Сегодня высокий уровень образования, прогрессивное мышление, гражданская ответственность, уникальное полиязычие и культурное многообразие являются базовыми составляющими нашей национальной идентичности и ключевыми элементами так называемой казахской мягкой силы, или soft power, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, в свое время такие выдающиеся деятели, как Шокан, Абай, Алихан, Ахмет, Каныш, поражали людей своим интеллектом.

— Отношение других народов к казахам сформировалось благодаря таким великим личностям. Сейчас много молодых людей, которые обрели всемирную известность благодаря своим знаниям и таланту. Они легко осваивают иностранные языки, быстро адаптируются к любой среде. За рубежом нас считают открытым и образованным народом. Любознательность, трудолюбие, целеустремленность и креативность — это качества, которыми мы наделены. Мы всегда должны уметь эффективно использовать эти качества. Мы возлагаем большие надежды на молодых ученых, владеющих современными технологиями. Мы создаем наилучшие условия, чтобы молодежь могла заниматься наукой. В этом году при Национальной академии наук был создан Совет молодых ученых. Я надеюсь, что этот совет объединит талантливых молодых людей и направит их на путь науки. Шакарим говорил: «Жас көңілде жарық бар» («В юной душе есть свет»). Наша молодежь должна быть креативной и новатором. Молодость — это не время, которое следует тратить впустую, а время, которое нужно посвятить на то, чтобы самоотверженно служить стране. Жизненный путь академика Каныша Сатпаева — яркий тому пример. Ученый начал писать учебник «Алгебра», когда ему было всего 25 лет. В возрасте около 30 лет он открыл месторождение в Жезказгане. Молодые ученые должны приносить пользу родной стране. Важно, чтобы подрастающее поколение было образованным и патриотичным. Каждый молодой человек должен стремиться стать ответственным гражданином — Адал азамат. Только преданные стране и своему делу ответственные граждане смогут привести Казахстан к процветанию, — продолжил Президент РК.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, нарастающая конкуренция между глобальными полюсами и государствами мира свидетельствует о наступлении новой эпохи.

— Если раньше благосостояние страны коррелировало с размером территории и численностью населения, то сейчас на первый план вышли технологии и качество человеческого капитала. К примеру, в начале XIX века на Китай приходилось около трети населения планеты, такой же была и доля этой страны в мировой экономике. Однако к началу XXI века ситуация кардинальным образом изменилась: на долю США приходилось 20% мирового ВВП и всего 5% населения. Сегодня за пальму экономического первенства разворачивается очередной раунд геополитической борьбы, в котором решающее значение будут иметь инновации. Чтобы не остаться на обочине прогресса, нам надо ускорить темпы всесторонней модернизации страны. Мы должны исходить из опережающей, а не догоняющей модели развития. Иначе это будет вечная «гонка за тенью». Важно в полной мере использовать все имеющиеся у нас ресурсы и конкурентные преимущества. В условиях глобальной научно-технической революции резко возрастает роль ученых, интеллектуалов. Однако даже самые богатые страны не могут себе позволить проводить исследования на высоком уровне во всех сферах. Для успеха важен выбор приоритетных направлений, на которых следует сфокусировать усилия научного сообщества, государства и бизнеса. При этом наши ученые не должны ограничиваться сугубо теоретическими изысканиями в тиши кабинетов, надо выходить «в поле» и заниматься прикладными исследованиями, — отметил Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нам нужны инновационные проекты и прорывные решения в критически важных для нашей экономики отраслях.

— В первую очередь, следует уделить внимание дальнейшей цифровизации всех процессов и сфер жизни. Здесь ключевое значение имеет синергия усилий молодых ученых, инженеров и предпринимателей. Экономика знаний в корне поменяла все прежние представления о высокотехнологичном бизнесе. Сейчас главным преимуществом является не огромный капитал или большой штат сотрудников, а способность генерировать уникальные идеи и быстро реализовывать их на практике. Лучше всего это получается у молодых, решительных и не боящихся перемен людей, в том числе ученых. У истоков многих технологических гигантов современного мира — Google, Microsoft, Apple — стояли вчерашние студенты. Убежден, что и в нашей стране появятся талантливые команды, которые создадут лидирующие на глобальных рынках IT-компании. Нам важно не упустить свой шанс и усилить позиции в мировой технологической гонке. Мы добились значительного прогресса в развитии финтеха и электронного правительства. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Перед нами стоит амбициозная, но вполне реалистичная задача — стать одним из крупнейших цифровых хабов Евразии. Для ее успешной реализации необходимо ускорить повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта. По прогнозам экспертов, уже к 2030 году вклад данной технологии в глобальную экономику достигнет 16 триллионов долларов. Чтобы поймать свою волну в этом процессе, нам надо как можно скорее создать экосистему искусственного интеллекта. От этого напрямую зависит устойчивый экономический прогресс и технологический суверенитет нашей страны, — сказал Глава государства.

Как отметил Президента РК, государством уже принимаются меры для развития инфраструктуры отрасли. Ведется работа по созданию суперкомпьютера, доступ к которому получат не только госорганы, но и научное сообщество и бизнес.