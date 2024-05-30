Казахстанский фильм одержал победу на престижном кинофестивале в Лондоне

В Лондоне прошел шестой Международный Евразийский кинофестиваль, который является единственной площадкой для продвижения кинематографа стран Евразии в Великобритании. В этом году на конкурс было подано около 100 фильмов из 22 стран. Из них 40 в категорию «Лучший короткометражный фильм», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В финал вошли 7 фильмов, а картина «Happy Independence Day» режиссера Камилы Сагынткан из Казахстана одержала победу в номинации «Лучший короткометражный фильм».

Фото: Галымжан Караманулы/Kazinform

- Казахские фильмы отличаются сюжетами и продуманностью сценария, прекрасной и убедительной актерской игрой. За это их ценят зрители за рубежом. Казахстанский кинематограф неизменно развивается, и победа фильма «HappyIndependenceDay» является подтверждением его важной роли в мировом кинематографе — прокомментировала основатель фестиваля Анна Лари.

Кинофестиваль посетили творческие деятели из Италии, Казахстана, Польши, США, России, Кыргызстана, Австрии, Узбекистана и других стран. Не обошлось и без звезд, известные режиссеры и продюсеры Пол Бретт, Кэти Тайсон, Кэмми Дарвейш, Мередит Бретт также насладились просмотром Евразийского кино.

Фото: Галымжан Караманулы/Kazinform

В числе почетных гостей присутствовали мэр Ромфорда, Герри О’Салливан с депутатами лондонского округа Хаверинг и представители посольств Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Беларуси.

В рамках мероприятия также прошли музыкальный концерт с великолепным выступлением директора Казахского центра культуры в Лондоне Камшат Кумысбай и мастер-класс по созданию масок и костюмов для кино, а также была представлена выставка книг от издательства Hertfordshire Press.

Фото: Галымжан Караманулы/Kazinform

Международный Евразийский кинофестиваль основан Евразийской Творческой Гильдией в 2019 году. Он является мостом между Центральной Азией и Великобританией и точкой объединения культур разных стран мира. С помощью такого культурного сотрудничества англоязычные зрители больше узнают о внутренней жизни Казахстана.