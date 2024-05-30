На обучение по «Болашаку» за рубежом государство тратит до 20 млрд тенге

- Давайте, посмотрим – зачем создавалась программа «Болашак» больше 30 лет назад – она создавалась для подготовки тех кадров, тех узких компетенций, которых на тот момент в стране просто не было. Программа уже прошла несколько этапов своей трансформации, - сказал Саясат Нурбек на брифинге в Сенате.

Журналисты попросили министра назвать конкретную сумму.

- Сколько тратится денег? Если на пике программа отправляла в год до 3 тысяч стипендиатов, то сейчас это порядка 500 человек. Есть еще отдельная программа «500 научных стажировок». Там тоже где-то 400-500 человек. То есть, до 1 тысячи человек сейчас ездит. Расходы составляют в среднем 20 млрд тенге, даже чуть меньше. На пике 20 млрд тенге. Количество стипендиатов, нарушивших какие-то условия, в том числе, уехавших за рубеж, составляет порядка 2%, это 200 с лишним человек, - заключил глава МНВО.