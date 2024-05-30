Действия ЦМП «Болашак» в скандале с залоговыми квартирами считают законными в Миннауки
Скандальное заявление участниц программы «Болашак» по незаконному выводу залоговых квартир прокомментировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Там не было вывода квартир с заменой залогового имущества, все было сделано в рамках закона. Я бы сейчас не комментировал случай, потому что он до конца еще не решен. Но никаких нарушений законодательства с точки зрения обязательств и с точки зрения замены залога не было, - заявил Саясат Нурбек на брифинге в Сенате.
При этом, министр уточнил, что не в курсе, кому именно принадлежало жилье.
- Деталями, кому принадлежало это имущество, я не владею. Но замена залогового имущества была проведена в соответствии с законом, - сказал Нурбек в кулуарах Сената.
Напомним, скандал разгорелся вокруг центра международных программ «Болашак». Две казахстанки заявили в своем обращении к Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, что их вынуждают платить миллионные долги бывшей стипендиатки.
— Хочу обратить ваше внимание на факт ущемления наших конституционных прав со стороны центра международных программ «Болашак». А именно рассказать о неправомерных, на наш взгляд, действиях по снятию залоговых квартир некоторых привилегированных выпускников программы, которые не выполняют условия отработки, легко и просто переезжают зарубеж, и оставляют разбираться со своими многомиллионными долгами. С этим столкнулась лично я и моя коллега. И, по нашим данным, это не единственный случай, — рассказала Воробьева Н. в своем видеообращении.