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    12:29, 30 Май 2024 | GMT +6

    Действия ЦМП «Болашак» в скандале с залоговыми квартирами считают законными в Миннауки

    Болашак
    Фото: пресс-служба АО «Центр международных программ"

    Скандальное заявление участниц программы «Болашак» по незаконному выводу залоговых квартир прокомментировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform. 

     - Там не было вывода квартир с заменой залогового имущества, все было сделано в рамках закона. Я бы сейчас не комментировал случай, потому что он до конца еще не решен. Но никаких нарушений законодательства с точки зрения обязательств и с точки зрения замены залога не было, - заявил Саясат Нурбек на брифинге в Сенате. 

    При этом, министр уточнил, что не в курсе, кому именно принадлежало жилье.

    - Деталями, кому принадлежало это имущество, я не владею. Но замена залогового имущества была проведена в соответствии с законом, - сказал Нурбек в кулуарах Сената. 

    Напомним, скандал разгорелся вокруг центра международных программ «Болашак». Две казахстанки заявили в своем обращении к Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, что их вынуждают платить миллионные долги бывшей стипендиатки.

    — Хочу обратить ваше внимание на факт ущемления наших конституционных прав со стороны центра международных программ «Болашак». А именно рассказать о неправомерных, на наш взгляд, действиях по снятию залоговых квартир некоторых привилегированных выпускников программы, которые не выполняют условия отработки, легко и просто переезжают зарубеж, и оставляют разбираться со своими многомиллионными долгами. С этим столкнулась лично я и моя коллега. И, по нашим данным, это не единственный случай, — рассказала Воробьева Н. в своем видеообращении.  

    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Жилье Болашак
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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