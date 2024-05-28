Скандал в «Болашаке»: кто будет выплачивать миллионы

Скандал разгорелся вокруг центра международных программ «Болашак». Две казахстанки заявили в своем обращении к Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, что их вынуждают платить миллионные долги бывшей стипендиатки, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Хочу обратить ваше внимание на факт ущемления наших конституционных прав со стороны центра международных программ «Болашак». А именно рассказать о неправомерных, на наш взгляд, действиях по снятию залоговых квартир некоторых привилегированных выпускников программы, которые не выполняют условия отработки, легко и просто переезжают зарубеж, и оставляют разбираться со своими многомиллионными долгами. С этим столкнулась лично я и моя коллега. И, по нашим данным, это не единственный случай, — рассказала Воробьева Н. в своем видеообращении.

По ее словам, в 2016 году она и ее коллега, Дарибаева М., выступили гарантами Гавриленко В., выпускницы программы «Болашак».

— В 2016 году я и моя коллега выступили гарантами нашей бывшей коллеги Гавриленко, которая благополучно отучилась по программе «Болашак», а в 2019 году, вступив в сговор с работниками центра, незаконно вывела свои две квартиры из-под залога и спокойно уехала жить в Великобританию. Центр сам выдал ей официальный документ за подписью первого руководителя «Болашака», разрешающий снять с залога недвижимое имущество, — рассказала Воробьева в видеообращении к президенту.

По ее словам, в 2021 году «Болашак» признал свой же документ неправомерным, лишил Гавриленко стипендии и потребовал возместить стоимость обучения. Но поскольку бывшей стипендиатки давно нет в стране, центр не смог получить с нее долг, размер которого почти 30 млн тенге. Поэтому счет выставили гарантам.

— В нашем случае получается так, что центр собственноручно выдает залоги, долгие годы бездействует и никак не возвращает, но зато, воспользовавшись гибкими условиями договоров гарантий, теперь решает взыскать полную сумму ущерба с нас, обычных граждан, которые ни от кого никуда не скрываются! Нас возмущает бездействие центра, которое длится на протяжении пяти лет! При этом в «Болашаке» нам говорят, что они в курсе инцидента. Но за целых 5 лет ни виновные не были установлены, ни уголовное дело не было заведено. Получается, центр и своей вины в происходящем не видит, — говорит Воробьева.

Корреспондент Kazinform обратился за комментарием в Центр международных программ «Болашак». Там сообщили, что в 2015 году Гавриленко была присуждена международная стипендия «Болашак» для обучения в Великобритании в University of Liverpool по специальности «Strategic Communication», где в 2016–2017 году она прошла академическое обучение.

Девушка предоставила два объекта недвижимости в качестве залога. Однако их стоимость не покрывала полную стоимость обучения, в связи с чем за нее официально поручились два «гаранта» — Дарибаева М. и Воробьева Н., с которыми были заключены договоры гарантии.

— По результатам служебного расследования было выявлено, что в 13 мая 2019 года бывшим президентом Центра Мелдешовым Ж., вице-президентом Алпысбай М., начальником юридического департамента Шарамбаевым А. было выдано уведомление о снятии залога с недвижимого имущества в связи с полным исполнением обязательств стипендиата. То есть через год осуществления трудовой деятельности на территории Казахстана, — отметили в «Болашаке».

После выявления данных фактов центр, как отмечается, неоднократно направлял заявления в соответствующие органы в отношении бывших должностных лиц по фактам служебного подлога для принятия мер и привлечения их к предусмотренной законом ответственности.

— В апреле 2024 года центром были направлены письма в Комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел в целях установления фактического местонахождения Гавриленко В. В данный момент центром ведется системная работа по «возвращению стипендиатов» программы «Болашак», пребывающих в других странах, не исполняющих договорные обязательства перед государством, — говорится в распространенном сообщении.

В Центре также добавили, что выступают за справедливое рассмотрение данного дела в правовом поле.