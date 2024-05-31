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    14:16, 31 Май 2024 | GMT +6

    Норму необходимо применять с умом: глава Нацбанка о запрете на кредиты без согласия супруга 

    глава Нацбанка Т. Сулейменов
    Фото: Национальный банк РК

    Глава Национального банка РК Тимур Сулейменов высказался о проекте закона, предусматривающем запрет на получение кредита без согласия жены или мужа, который направлен на подпись Президенту, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На мой взгляд, норму необходимо применять с умом. Я насколько понимаю, агентство сейчас думает о том, что должен быть какой-то порог, с которого это согласие нужно. То есть, если кто-то хочет занять 50 тысяч тенге до зарплаты, наверное, согласие супруга или супруги не нужно. Если же кто-то хочет занять 10 миллионов тенге, тогда, безусловно, нужно, потому что нести эту «лямку» потом обоим. Так что вопрос в нахождении баланса, который в реальной жизни есть, чтобы не перетянуть чересчур, не переужесточить, — сказал Т.Сулейменов на пресс-конференции в НБК. 

    Он отметил, что считает норму правильной. 

    — Мне кажется, что, в целом эта норма правильная, потому что, если кто-то безответственно подходит и потом рискует благосостоянием не только своим, а своей семьи — этого не должно быть. Нужно вместе идти, раз уж семьей назвались, надо вместе решение принимать, — добавил глава Нацбанка. 

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Закон и право Законопроекты Кредит Деньги Экономика
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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