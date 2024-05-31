Норму необходимо применять с умом: глава Нацбанка о запрете на кредиты без согласия супруга 

— На мой взгляд, норму необходимо применять с умом. Я насколько понимаю, агентство сейчас думает о том, что должен быть какой-то порог, с которого это согласие нужно. То есть, если кто-то хочет занять 50 тысяч тенге до зарплаты, наверное, согласие супруга или супруги не нужно. Если же кто-то хочет занять 10 миллионов тенге, тогда, безусловно, нужно, потому что нести эту «лямку» потом обоим. Так что вопрос в нахождении баланса, который в реальной жизни есть, чтобы не перетянуть чересчур, не переужесточить, — сказал Т.Сулейменов на пресс-конференции в НБК.