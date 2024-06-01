Международный день защиты детей: как алматинцы отмечают праздник

В Алматы отмечают Международный день защиты детей. Главное праздничное мероприятие проходит в Центральном парке культуры и отдыха, где собралось большое количество горожан. Здесь для гостей организовали концертную программу с участием звезд казахстанской эстрады, а также детских вокальных и танцевальных коллективов. Фотокорреспондент агентства Kazinform запечатлел атмосферу праздника.

Концерт начался с детского гимна «Болашақ» в исполнении хора «Бозторғай», сопровождаемого хореографическим номером ансамбля «Сармат». Далее на сцене можно было увидеть интересные дуэты популярных артистов и юных талантов.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Юный вокалист Шерхан Арыстан, победитель конкурса «Славянский базар», вместе с юной Карлыгаш исполнил песню «Туган жер».

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

— Я рад сегодня быть здесь и выступать для всех алматинцев в этот чудесный летний праздник — Международный день защиты детей, — сказал певец.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Известная кюйши, народная артистка Казахстана Айгуль Улкебаева вместе с юным Ыкыласом исполнила знаменитый кюй Курмангазы «Адай». Она призналась, что всегда рада выступать с талантливой молодежью.

— Радует меня, конечно, и интерес подрастающего поколения к казахскому народному искусству, к нашему наследию. Это говорит о том, что у нашей музыки есть будущее, — отметила Айгуль Улкенбаева.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Трогательным получился инструментальный номер скрипачки Алуа Макановой с ансамблем жетыгенисток «Мəрмəр», сыгравших классическое произведение Ахмета Жубанова «Қарлығаш». А ярко заявивший о себе уже в раннем возрасте Ержан Максим сорвал аплодисменты публики под песню «Арманыңнан қалма».

Фото: Александр Павский/Kazinform

С песнями о счастливом детстве выступили также Айгуль Улкенбаева, Жигер Ауыпбаев, Алмас Кишкенбаев, Элизат Берикова, группа АРТ Classic, Шаба Оразхан и Сакен Майгазиев, поддержавшие начинающих звезд. Знаменитый хит «Қазақ қыздары» группа КешYOU спела вместе с юным трио Алсу Улухановой, Айрис Кулбаевой и Софией Балгазиной.

— Поздравляю всех с Международным днем защиты детей! Я рад быть сегодня на этой сцене и выступать вместе с юными артистами, делиться с ними опытом. В начале пути это особенно важно, — признался Алмас Кишкенбаев.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Композицию «Біз бақытты баламыз» участники концерта исполнили вместе, после чего программа продолжилась выступлением детских творческих коллективов.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Несмотря на жаркую погоду, в парке собралось огромное количество людей. Большинство из них, конечно же, дети. Для них здесь были организованы различные активности. Люди прибывали в хорошем настроении, поздравляли друг друга, танцевали и весело проводят время.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Мероприятия в честь Международного дня защиты в Алматы проходят с 30 мая. Праздник сегодня отмечают в каждом районе. В городских библиотеках проходили

конкурсы детского рисунка и книжные выставки, открытый урок на тему «Путешествие в страну детства», спортивные игры и творческие активности, различные квесты, мастер-классы.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил фестиваль «БАЛАFEST Jas Galym. Science Quest» и побеседовал с детьми.

О том, как прошел БАЛАFEST Jas Galym. Science Quest можно посмотреть здесь.