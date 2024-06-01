Квесты и научные эксперименты: фестиваль «БАЛАFEST» прошел в Алматы

В Алматы в честь Дня защиты детей состоялся городской фестиваль «БАЛАFEST Jas Galym. Science Quest» при поддержке Национальной академии наук, передает корреспондент агентства Kazinform.

Праздничное мероприятие в ходе своего рабочего визита посетил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, который поздравил присутствующих с праздником, подчеркнув, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение. Глава государства выразил благодарность организаторам фестиваля за поддержку научных исследований и творческой деятельности детей и подростков.

Фото: акимат г. Алматы

На фестивале также присутствовали представители более 20 высших учебных заведений города, а также делегация из Сингапура. В этом году в основу мероприятия легла тема науки. Для привлечения внимания детей к научной теме, фестиваль проводился в форме большой квест-игры, состоящей из нескольких этапов.

На каждом из пяти этапов участники могли зарабатывать баллы, зачисляющиеся на их счет через QR-браслеты, которые они получили при регистрации на квест. Каждой возрастной категории соответствуют свои цвет браслета и карты заданий: категория 6-9 лет — зеленый, 10-14 лет — желтый, 15-18 лет — красный. За прохождение основного задания на каждой зоне участник мог заработать до 1000 баллов.

Фото: акимат г. Алматы

По итогам квеста все участники получили памятные подарки, медали и утешительные призы.

— В этом году фестиваль ориентирован на науку и проходит в форме квест-игры. Причина, по которой была выбрана тема естествознания, заключается в том, чтобы разрушить стереотип о науке, что она является скучной и сложной, а также пробудить интерес у детей к этому направлению, — отметил директор центра «Алматы дарыны» управления образования Алматы Гульнур Каримгажы.

Алматинцы и гости города приняли участие более чем в 30 интерактивных экспериментах, исследованиях и практических занятиях. Также в рамках фестиваля школьники представили свои научные разработки.

Фото: акимат г. Алматы

— На фестивале я представила свой научный проект «Виртуальный Дворец школьников». Это создание виртуальной среды, которая позволит передвигаться по помещениям памятника нашей культуры и истории — Дворца школьников города. Виртуальные туры позволяют пользователям исследовать реальные места со всего мира — от домов и недвижимости до музеев и достопримечательностей, — рассказала ученица 8-го класса казахстанско-российской специализированной школы-лицея № 54 Айсулу Оразалина.

Жительница Алматы Жаннура Жаксыбаева поблагодарила организаторов за то, что предоставили возможность детям продемонстрировать свои знания.

— Мой сын защитил проект «Прототип ракеты сверхлёгкого класса». Надеюсь, когда-нибудь в будущем эта ракета, развиваясь, полетит в космос. Наш сын несколько месяцев занимался разработкой и сборкой ракеты. Мы рады, что в городе есть такие проекты, которые дают возможность выявлять таланты в детском возрасте. Потому что мы привыкли, что ученые — это взрослые люди, на самом деле дар, талант развивается в детском возрасте, — отметила жительница Алматы Жаннура Жаксыбаева.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил фестиваль Jas Galym. Science Quest и побеседовал с детьми.