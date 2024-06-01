Глава государства побеседовал с участниками фестиваля Jas Galym. Science Quest

Касым-Жомарт Токаев посетил фестиваль Jas Galym. Science Quest, приуроченный к Международному дню защиты детей, и побеседовал с детьми, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Традиционный ежегодный фестиваль в этом году посвящен теме науки. Президент вместе со школьниками осмотрел станции Science, Engeneering, Art, Technology, Mathematics.

Здесь учащиеся в формате квеста представили свои научные проекты.

Фото: Акорда

Глава государства поздравил участников мероприятия с праздником и подчеркнул, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение.

Фото: Акорда

Он также выразил благодарность организаторам фестиваля за поддержку научных исследований и творческой деятельности детей и подростков.