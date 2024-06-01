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    13:04, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства побеседовал с участниками фестиваля Jas Galym. Science Quest

    акорда
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев посетил фестиваль Jas Galym. Science Quest, приуроченный к Международному дню защиты детей, и побеседовал с детьми, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Традиционный ежегодный фестиваль в этом году посвящен теме науки. Президент вместе со школьниками осмотрел станции Science, Engeneering, Art, Technology, Mathematics.

    Здесь учащиеся в формате квеста представили свои научные проекты. 

    акорда
    Фото: Акорда

    Глава государства поздравил участников мероприятия с праздником и подчеркнул, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Он также выразил благодарность организаторам фестиваля за поддержку научных исследований и творческой деятельности детей и подростков.

    Акорда
    Фото: Акорда
    Теги:
    Наука Акорда Президент Казахстана Дети Токаев Касым-Жомарт
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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