В Акорде побывали дети из разных регионов страны

1 июня, в Международный день защиты детей, в Астане 81 учащийся из разных регионов страны побывал в резиденции Президента Касым-Жомарта Токаева - Акорде. Экскурсия оставила у школьников массу положительных эмоций. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом агентства Kazinform.

Фото: Акорда

Среди участников экскурсии были победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы, талантливые в творчестве и спорте дети, а также активисты и волонтеры. В этом году Акорду также посетили ребята из пострадавших от паводков регионов.

Фото: Акорда

Юные посетители, в первую очередь, прошлись по Центральному парадному холлу, расположенному на первом этаже, и предназначенному для официальных приемов в присутствии почетного караула. Далее дети осмотрели Восточный, Мраморный и Торжественный залы, предназначенные для переговоров и встреч, а также библиотеку Главы государства. После прогулялись в саду.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

В ходе экскурсии школьникам рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны, и вручили памятные подарки от имени Президента.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Этот день стал особенно незабываемым для Шамши Бакытжанова, ученика 10-го класса школы-гимназии Smart Bilim в Актобе. Мальчик увлекается актерским мастерством и рисованием в школе Art Lab. В декабре прошлого года его школу посетил Глава государства, что стало для Шамши большим сюрпризом.

Фото: Акорда

- Когда Президент приехал в нашу школу, я не ожидал, что буду с ним встречаться. Мне об этом сообщили внезапно, я подумал, что это шутка. Но когда все подтвердилось, я был в шоке. Это ведь Президент, не многие могут с ним встретиться. Тогда у меня появилась идея нарисовать Акорду, и мы с ребятами подарили рисунок Президенту. Мы сильно хотели поехать в Акорду, увидеть, как и где работает Президент, - рассказал Шамши.

В ходе экскурсии по резиденции Президента мальчик был очень впечатлен увиденным.

Фото: Акорда

- Сегодня было очень классно. Мы заходили в кабинет Главы государства и другие помещения, где он проводит пресс-конференции. Я сидел там, где сидел Президент. Больше всего мне понравился Восточный зал, где были юрты. Все так красиво оформлено казахскими орнаментами. Это было намного лучше, чем я ожидал. Я думал, что нам покажут совсем немного. А на самом деле это превзошло мои ожидания. Сегодня я счастлив, что моя мечта сбылась, - поделился школьник.

Фото: Акорда

Среди участников была и ученица 7-го класса гимназии №91 Астаны Аружан Шамша. Девочка уже третий год подряд пишет научные работы. В этом году она стала победителем конкурса по защите научных работ по казахской литературе. Учась еще в 5 и 6 классах, Аружан писала материалы о творчестве и жизни Абая Кунанбаева. В этом году девочка исследует тему о великих царицах саков, Тамирис и Зарине.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Аружан рассказывает, что экскурсия помогла ей понять, как устроена работа в главной резиденции страны.

Фото: коллаж Akorda/Kazinform

- Сегодня мы обошли очень много залов, прогулялись по саду Акорды, где очень много деревьев и, оказалось, можно встретить зайцев. Также мне очень понравилась Библиотека Президента, где много разных книг. Я получила много вдохновения, много разных мыслей пришло в голову. И я поняла, что оказалась тут благодаря тому, что я делаю. У меня появляется много возможностей, - говорит ученица.

Девочка еще не решила, кем планирует стать в будущем, но она уверена, что хочет принести пользу и внести свой вклад в развитие страны.

Гюнай Гулиева, ученица 10-го класса общеобразовательной школы имени Абая в Костанайской области, также приняла участие в экскурсии. Девочка добилась успехов в написании научных работ про Абиша Кекилбаева и Мухтара Ауэзова. Кроме того, Гюнай завоевала Гран-при за чтение стихотворений Абая Кунанбаева на конкурсе в Астане. В 9 классе школьница заняла 2 место на областной олимпиаде по казахскому языку, а в этом году - 3 место.

Фото: Акорда

- Я всегда мечтала побывать в Акорде, но не верила, что это случится. Особенно меня впечатлил Восточный зал с синими креслами и коврами, которые, как нам рассказали, шили издревле бабушки и передавали по наследству. Все здесь так красиво и вдохновляюще, - поделилась Гюнай.

Фото: Акорда

Экскурсия позволила детям ближе познакомиться с работой Президента и атмосферой главного здания страны.