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    21:47, 30 Май 2024 | GMT +6

    Национальный банк Казахстана выпускает банкноты 10 000 тенге из новой серии «Сакский стиль»

    Национальный банк Казахстана выпускает банкноты 10 000 тенге из новой серии «Сакский стиль»
    Фото: Нацбанк Казахстана

    Национальный банк Казахстана (далее – НБК) с 28 июня выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге нового дизайна образца 2024 года. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы Нацбанка, это вторая банкнота из новой серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

    В массовое обращение эти банкноты поступят в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.

    — Новые банкноты номиналом 10 000 тенге поступят в обращение с 28 июня и в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 10 000 тенге образца 2012 года.

    То есть, все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года, — отметили в Нацбанке.

    После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет, то есть до 28 июня 2029 года. Филиалы Нацбанка будут принимать бессрочно.

    — Банкноты нового образца (2024 года) и банкноты старого образца (2012 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

    Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков — нерезидентов Казахстана, — добавили в пресс-службе банка.

    В Нацбанке напомнили, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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