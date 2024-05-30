Этнический тест будут сдавать претендующие на статус кандасов в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало правила определения принадлежности к казахской национальности для получения статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном порядке, в случае отсутствия соответствующих документов. Приказ опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно новым правилам, заявление об установлении принадлежности к казахской национальности лиц подается через портал «Migration.enbek.kz», мобильное приложение «Құтты мекен», местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения либо через загранучреждение РК.

Для установления принадлежности к казахской национальности претендующих лиц на получение статуса кандаса и гражданства РК лиц, местным исполнительным органом создается Комиссия.

В состав Комиссии входят представители МИО, курирующих сферу миграции населения, образования, культуры, внутренней политики, органов национальной безопасности и внутренних дел, неправительственных организаций и/или общественных объединений, занимающихся вопросами этнических казахов, а также эксперты, специалисты в сфере казахского языка и истории Казахстана.

МИО по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение 1 рабочего дня после дня поступления заявления направляет его с приложенными к нему документами посредством АИС «Кандас» на рассмотрение Комиссии.

Комиссия проводит собеседование в очном либо онлайн формате, ориентированное на знание казахского языка, традиций, обычаев, культуры, родства и других факторов, позволяющих лицу идентифицировать себя как этнического казаха. После анализирует полученную информацию и принимает решение.

В целях определения принадлежности к казахской национальности заявитель представляет в МИО свидетельство о рождении, свидетельство о рождении родителей, архивные справки о проживании предков на территории Казахстана, свидетельство о браке при их наличии.

Далее Комиссия принимает рекомендацию об определении либо отказе в определении принадлежности к казахской национальности претендентам в течение 3 рабочих дней путем открытого голосования и считается принятым при положительном голосовании не менее двух третьих присутствующих.

Кроме того, по дополнительной рекомендации Комиссии при отсутствии у заявителя документов для предоставления, может проводиться Молекулярно-генетическая экспертиза (Этнический тест).

Экспертиза проводится для установления доказательной информации, связанной с отождествлением личности человеки и установления биологического родства.

Заявитель проходит экспертизу за счет собственных средств в аккредитованных уполномоченным органом организациях РК.

Основаниями для отказа в признании принадлежности к казахской национальности являются: