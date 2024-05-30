Этнический тест будут сдавать претендующие на статус кандасов в Казахстане
Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало правила определения принадлежности к казахской национальности для получения статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном порядке, в случае отсутствия соответствующих документов. Приказ опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно новым правилам, заявление об установлении принадлежности к казахской национальности лиц подается через портал «Migration.enbek.kz», мобильное приложение «Құтты мекен», местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения либо через загранучреждение РК.
Для установления принадлежности к казахской национальности претендующих лиц на получение статуса кандаса и гражданства РК лиц, местным исполнительным органом создается Комиссия.
В состав Комиссии входят представители МИО, курирующих сферу миграции населения, образования, культуры, внутренней политики, органов национальной безопасности и внутренних дел, неправительственных организаций и/или общественных объединений, занимающихся вопросами этнических казахов, а также эксперты, специалисты в сфере казахского языка и истории Казахстана.
МИО по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение 1 рабочего дня после дня поступления заявления направляет его с приложенными к нему документами посредством АИС «Кандас» на рассмотрение Комиссии.
Комиссия проводит собеседование в очном либо онлайн формате, ориентированное на знание казахского языка, традиций, обычаев, культуры, родства и других факторов, позволяющих лицу идентифицировать себя как этнического казаха. После анализирует полученную информацию и принимает решение.
В целях определения принадлежности к казахской национальности заявитель представляет в МИО свидетельство о рождении, свидетельство о рождении родителей, архивные справки о проживании предков на территории Казахстана, свидетельство о браке при их наличии.
Далее Комиссия принимает рекомендацию об определении либо отказе в определении принадлежности к казахской национальности претендентам в течение 3 рабочих дней путем открытого голосования и считается принятым при положительном голосовании не менее двух третьих присутствующих.
Кроме того, по дополнительной рекомендации Комиссии при отсутствии у заявителя документов для предоставления, может проводиться Молекулярно-генетическая экспертиза (Этнический тест).
Экспертиза проводится для установления доказательной информации, связанной с отождествлением личности человеки и установления биологического родства.
Заявитель проходит экспертизу за счет собственных средств в аккредитованных уполномоченным органом организациях РК.
Основаниями для отказа в признании принадлежности к казахской национальности являются:
- несоответствие представленных документов;
- установление недостоверности документов;
- наличие компрометирующих сведений о совершении этническими казахами правонарушений на территории РК и иной информации об их принадлежности к террористическим или экстремистским организациям;
- отсутствие согласия этнического казаха на доступ к персональным данным ограниченного доступа;
- отрицательные результаты молекулярно-генетической экспертизы (Этнический тест).